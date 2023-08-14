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На пляже Севастополя незаконно развернули прокат лежаков и торговлю пивом - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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На пляже Севастополя незаконно развернули прокат лежаков и торговлю пивом
На пляже Севастополя незаконно развернули прокат лежаков и торговлю пивом - РИА Новости Крым, 14.08.2023
На пляже Севастополя незаконно развернули прокат лежаков и торговлю пивом
В Севастополе на неофициальном пляже Васили в Балаклаве двое предприимчивых граждан развернули незаконную торговлю пивом и прокат шезлонгов отдыхающим. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T16:31
2023-08-14T16:31
пляжи крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на неофициальном пляже Васили в Балаклаве двое предприимчивых граждан развернули незаконную торговлю пивом и прокат шезлонгов отдыхающим. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.Нарушения выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Пляж". Одним из мест проверки стала исключенная ранее из перечня официальных, но не теряющая популярности у туристов зона отдыха в районе склона Василевой балки в Балаклаве.У территории нет оператора, а значит, нет благоустройства и спасателей, отмечают правоохранители. Зато, как выяснилось, здесь активно сдают в аренду шезлонги, а также продают еду и напитки, в том числе пиво.Административные протоколы о нарушении предпринимательской деятельности составили в отношении двух граждан. Оба заплатят штрафы. В отношении одного сейчас проводится проверка. Все оборудование и товары изъяты. Материалы дела в ближайшее время передадут в суд.Пляж Васили в Балаклаве был исключен из перечня официальных в конце мая 2022 года.Ранее в прокуратуре Севастополя сообщили, что несколько официальных пляжей Севастополя действуют с грубыми нарушениями. На одном из городских пляжей в июле погиб ребенок. Также несколько ЧП произошло этим летом на необорудованных для купания пляжах Севастополя. Одно из них стоило здоровья подростку. Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели за день подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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пляжи крыма, умвд россии по севастополю, севастополь, происшествия, новости крыма, отдых, крым
На пляже Севастополя незаконно развернули прокат лежаков и торговлю пивом

В Севастополе на пляже Васили развернули незаконный прокат лежаков и торговлю пивом

16:31 14.08.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюНезаконная торговля на пляже в Севастополе
Незаконная торговля на пляже в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на неофициальном пляже Васили в Балаклаве двое предприимчивых граждан развернули незаконную торговлю пивом и прокат шезлонгов отдыхающим. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Нарушения выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Пляж". Одним из мест проверки стала исключенная ранее из перечня официальных, но не теряющая популярности у туристов зона отдыха в районе склона Василевой балки в Балаклаве.
У территории нет оператора, а значит, нет благоустройства и спасателей, отмечают правоохранители. Зато, как выяснилось, здесь активно сдают в аренду шезлонги, а также продают еду и напитки, в том числе пиво.
"В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что у лиц, организовавших пляжный бизнес отсутствует лицензия на осуществлении предпринимательской деятельности", – отметили в полиции.
Административные протоколы о нарушении предпринимательской деятельности составили в отношении двух граждан. Оба заплатят штрафы. В отношении одного сейчас проводится проверка. Все оборудование и товары изъяты. Материалы дела в ближайшее время передадут в суд.
Пляж Васили в Балаклаве был исключен из перечня официальных в конце мая 2022 года.
Ранее в прокуратуре Севастополя сообщили, что несколько официальных пляжей Севастополя действуют с грубыми нарушениями.
На одном из городских пляжей в июле погиб ребенок. Также несколько ЧП произошло этим летом на необорудованных для купания пляжах Севастополя. Одно из них стоило здоровья подростку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спасатели за день подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов
Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
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