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Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось
Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось
Время ожидания досмотра перед Крымским мостом сократилось до часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T15:05
2023-08-13T15:05
2023-08-13T15:09
крымский мост
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Время ожидания досмотра перед Крымским мостом сократилось до часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В 10 утра воскресенья очередь на въезде в Крым насчитывала 450 машин.Сейчас транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности досматирвают все автомобили. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту 12 августаКак жара может спровоцировать ДТПВ Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось
Время ожидания досмотра перед Крымским мостом - около часа
15:05 13.08.2023 (обновлено: 15:09 13.08.2023)