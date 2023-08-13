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Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось
Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось
Время ожидания досмотра перед Крымским мостом сократилось до часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T15:05
2023-08-13T15:09
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Время ожидания досмотра перед Крымским мостом сократилось до часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В 10 утра воскресенья очередь на въезде в Крым насчитывала 450 машин.Сейчас транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности досматирвают все автомобили. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту 12 августаКак жара может спровоцировать ДТПВ Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление
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РИА Новости Крым
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крымский мост, ситуация на дорогах крыма, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось

Время ожидания досмотра перед Крымским мостом - около часа

15:05 13.08.2023 (обновлено: 15:09 13.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Время ожидания досмотра перед Крымским мостом сократилось до часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

"По состоянию на 15.00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 280 транспортных средств, время ожидания около часа. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 220 транспортных средств, время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

В 10 утра воскресенья очередь на въезде в Крым насчитывала 450 машин.
Сейчас транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности досматирвают все автомобили. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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