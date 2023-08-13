https://crimea.ria.ru/20230813/krymskiy-most-vremya-ozhidaniya-dosmotra-sokratilos-1130706429.html

Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось

Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось

Время ожидания досмотра перед Крымским мостом сократилось до часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T15:05

2023-08-13T15:05

2023-08-13T15:09

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

крым

краснодарский край

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Время ожидания досмотра перед Крымским мостом сократилось до часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В 10 утра воскресенья очередь на въезде в Крым насчитывала 450 машин.Сейчас транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности досматирвают все автомобили. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту 12 августаКак жара может спровоцировать ДТПВ Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, ситуация на дорогах крыма, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя