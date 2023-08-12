https://crimea.ria.ru/20230812/zvuki-strelby-v-sevastopole---ucheniya-voennykh--1130700405.html

Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных

Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных

В ближайшее время в Севастополе пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T23:04

2023-08-12T23:04

2023-08-12T23:04

михаил развожаев

севастополь

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Севастополе пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее на Южном и Северных молах Севастополя Черноморский флот провел тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствиеГромкие хлопки в Евпатории – названа причинаГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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