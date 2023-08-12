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Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
В ближайшее время в Севастополе пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T23:04
2023-08-12T23:04
2023-08-12T23:04
михаил развожаев
севастополь
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Севастополе пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее на Южном и Северных молах Севастополя Черноморский флот провел тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствиеГромкие хлопки в Евпатории – названа причинаГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
Развожаев: стрельба из пулеметов в бухтах Севастополя – учения военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Севастополе пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В течение ближайшего часа с северного и южного молов флот будет проводить учебные стрельбы, в том числе с использованием стрелкового оружия крупного калибра", - написал в своем Telegram-канале Развожаев. И добавил, что в городе будет громко.
Ранее на Южном и Северных молах Севастополя Черноморский флот провел тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.
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