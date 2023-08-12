https://crimea.ria.ru/20230812/v-starom-krymu-i-oktyabrskom-budut-slyshny-vzryvy-1130690879.html

В Старом Крыму и Октябрьском будут слышны взрывы

В Старом Крыму и Октябрьском будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 12.08.2023

В Старом Крыму и Октябрьском будут слышны взрывы

Громкие звуки в двух населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в субботу, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T08:20

2023-08-12T08:20

2023-08-12T08:21

крым

ленинский район

кировский район крыма

старый крым

безопасность республики крым и севастополя

олег крючков

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в двух населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в субботу, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Накануне утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму, поселках Кировское и Октябрьское. А до этого – в Красногвардейском районе республики.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дняВ районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасыЗвуки взрывов в Крыму – что происходит

https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html

крым

ленинский район

кировский район крыма

старый крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, кировский район крыма, старый крым, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма