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В Старом Крыму и Октябрьском будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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В Старом Крыму и Октябрьском будут слышны взрывы
В Старом Крыму и Октябрьском будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 12.08.2023
В Старом Крыму и Октябрьском будут слышны взрывы
Громкие звуки в двух населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в субботу, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T08:20
2023-08-12T08:21
крым
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кировский район крыма
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олег крючков
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в двух населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в субботу, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Накануне утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму, поселках Кировское и Октябрьское. А до этого – в Красногвардейском районе республики.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дняВ районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасыЗвуки взрывов в Крыму – что происходит
https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html
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крым, ленинский район, кировский район крыма, старый крым, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма
В Старом Крыму и Октябрьском будут слышны взрывы

Утилизация боеприпасов в Крыму продолжается

08:20 12.08.2023 (обновлено: 08:21 12.08.2023)
 
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Автомобиль МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в двух населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в субботу, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"В пгт Октябрьское с 13.00 до 15.00 и в г. Старый Крым с 11.00 до 13.00 - плановая утилизация боеприпасов. Будут слышны звуки взрывов. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму, поселках Кировское и Октябрьское. А до этого – в Красногвардейском районе республики.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.
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