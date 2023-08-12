https://crimea.ria.ru/20230812/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-12-avgusta-1130697524.html
Главные события и заявления дня: 12 августа
Главные события и заявления дня: 12 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Главные события и заявления дня: 12 августа
Крымский мост, борьба с дефицитом топлива в Крыму, успехи армии России в спецоперации, годовщина гибели подлодки "Курск", ночная массированная атака дронов на... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T19:59
2023-08-12T19:59
2023-08-12T19:59
главное за день
новости
крым
новости крыма
в мире
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133589_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_58b1feff919c92f6f9025a0d75f2fbc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Две атаки на Крымский мост, борьба с дефицитом топлива в Крыму, успехи армии России в спецоперации, годовщина гибели подлодки "Курск", ночная массированная атака дронов на Крым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Две атаки на Крымский мостКиевский режим предпринял две безуспешные попытки удара по Крымскому мосту управляемыми ракетами С-200. Обе ракеты были сбиты над акваторией Керченского пролива российскими системами противовоздушной обороны.В МИД России осудили террористические атаки и напомнили, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.В Крым привезли бензин и дизельное топливоДефицит автомобильного топлива на АЗС Крыма обещали ликвидировать к 17 часам субботы. Необходимые объемы горюче-смазочных материалов поступили на полуостров минувшей ночью. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Уничтожен военный аэродром ВСУРоссийские войска нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ и уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.В Севастополе почтили память экипажа подлодки "Курск"Губернатор Севастополя Михаил Развожаев почтил память погибших членов экипажа подводного ракетоносного крейсера "Курск".Среди не вернувшихся домой моряков было 18 севастопольцев. Севастополь хранит о них память: имена подводников высечены на плите Памятника подводникам-севастопольцам АПРК "Курск", на памятном знаке "Погибшим в трагедиях на море" на Братском кладбище, добавил губернатор.Крым атакован двумя десятками дроновВ ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова.
https://crimea.ria.ru/20230812/shoygu-proveril-gruppirovku-voysk-v-arktike-i-obletel-yadernyy-poligon-1130691404.html
https://crimea.ria.ru/20230812/v-starom-krymu-i-oktyabrskom-budut-slyshny-vzryvy-1130690879.html
https://crimea.ria.ru/20230812/v-kaluzhskoy-oblasti-sbit-bespilotnik--gubernator-1130691259.html
https://crimea.ria.ru/20230812/putin-ustroil-ssha-syurpriz-s-krymom-1130692580.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133589_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d398b946ddd6b1ad2f32345eac433a04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости, крым, новости крыма, в мире, происшествия, всу (вооруженные силы украины), чп на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым.
Две атаки на
Крымский мост, борьба с дефицитом топлива в Крыму, успехи армии России в спецоперации, годовщина гибели подлодки "Курск", ночная массированная атака дронов на Крым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Две атаки на Крымский мост
Киевский режим предпринял две безуспешные попытки удара по Крымскому мосту
управляемыми ракетами С-200. Обе ракеты были сбиты над акваторией Керченского пролива российскими системами противовоздушной обороны.
В МИД России осудили террористические атаки и напомнили
, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.
В Крым привезли бензин и дизельное топливо
Дефицит автомобильного топлива на АЗС Крыма обещали ликвидировать к 17 часам субботы. Необходимые объемы горюче-смазочных материалов поступили на полуостров минувшей ночью. Об этом сообщил
глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
Уничтожен военный аэродром ВСУ
Российские войска нанесли удар
по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ и уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
В Севастополе почтили память экипажа подлодки "Курск"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев почтил память погибших членов экипажа подводного ракетоносного крейсера "Курск".
"23 года назад, 12 августа произошла катастрофа на атомной подводной лодке "Курск" . Сколько б лет ни прошло, мы помним каждого. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим морякам-подводникам, которые были настоящими героями", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Среди не вернувшихся домой моряков было 18 севастопольцев. Севастополь хранит о них память: имена подводников высечены на плите Памятника подводникам-севастопольцам АПРК "Курск", на памятном знаке "Погибшим в трагедиях на море" на Братском кладбище, добавил губернатор.
Крым атакован двумя десятками дронов
В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.