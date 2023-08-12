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Главные события и заявления дня: 12 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Главные события и заявления дня: 12 августа
Главные события и заявления дня: 12 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Главные события и заявления дня: 12 августа
Крымский мост, борьба с дефицитом топлива в Крыму, успехи армии России в спецоперации, годовщина гибели подлодки "Курск", ночная массированная атака дронов на... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T19:59
2023-08-12T19:59
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всу (вооруженные силы украины)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Две атаки на Крымский мост, борьба с дефицитом топлива в Крыму, успехи армии России в спецоперации, годовщина гибели подлодки "Курск", ночная массированная атака дронов на Крым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Две атаки на Крымский мостКиевский режим предпринял две безуспешные попытки удара по Крымскому мосту управляемыми ракетами С-200. Обе ракеты были сбиты над акваторией Керченского пролива российскими системами противовоздушной обороны.В МИД России осудили террористические атаки и напомнили, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.В Крым привезли бензин и дизельное топливоДефицит автомобильного топлива на АЗС Крыма обещали ликвидировать к 17 часам субботы. Необходимые объемы горюче-смазочных материалов поступили на полуостров минувшей ночью. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Уничтожен военный аэродром ВСУРоссийские войска нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ и уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.В Севастополе почтили память экипажа подлодки "Курск"Губернатор Севастополя Михаил Развожаев почтил память погибших членов экипажа подводного ракетоносного крейсера "Курск".Среди не вернувшихся домой моряков было 18 севастопольцев. Севастополь хранит о них память: имена подводников высечены на плите Памятника подводникам-севастопольцам АПРК "Курск", на памятном знаке "Погибшим в трагедиях на море" на Братском кладбище, добавил губернатор.Крым атакован двумя десятками дроновВ ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова.
https://crimea.ria.ru/20230812/shoygu-proveril-gruppirovku-voysk-v-arktike-i-obletel-yadernyy-poligon-1130691404.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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главное за день, новости, крым, новости крыма, в мире, происшествия, всу (вооруженные силы украины), чп на крымском мосту
Главные события и заявления дня: 12 августа

Главные события и заявления субботы, 12 августа

19:59 12.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Две атаки на Крымский мост, борьба с дефицитом топлива в Крыму, успехи армии России в спецоперации, годовщина гибели подлодки "Курск", ночная массированная атака дронов на Крым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Две атаки на Крымский мост

Киевский режим предпринял две безуспешные попытки удара по Крымскому мосту управляемыми ракетами С-200. Обе ракеты были сбиты над акваторией Керченского пролива российскими системами противовоздушной обороны.
В МИД России осудили террористические атаки и напомнили, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.
Министр обороны РФ С. Шойгу
09:15
Шойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигон

В Крым привезли бензин и дизельное топливо

Дефицит автомобильного топлива на АЗС Крыма обещали ликвидировать к 17 часам субботы. Необходимые объемы горюче-смазочных материалов поступили на полуостров минувшей ночью. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.

Уничтожен военный аэродром ВСУ

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ и уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Автомобиль МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
08:20
В Старом Крыму и Октябрьском будут слышны взрывы

В Севастополе почтили память экипажа подлодки "Курск"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев почтил память погибших членов экипажа подводного ракетоносного крейсера "Курск".
"23 года назад, 12 августа произошла катастрофа на атомной подводной лодке "Курск" . Сколько б лет ни прошло, мы помним каждого. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим морякам-подводникам, которые были настоящими героями", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Среди не вернувшихся домой моряков было 18 севастопольцев. Севастополь хранит о них память: имена подводников высечены на плите Памятника подводникам-севастопольцам АПРК "Курск", на памятном знаке "Погибшим в трагедиях на море" на Братском кладбище, добавил губернатор.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
09:08
В Калужской области сбит беспилотник – губернатор

Крым атакован двумя десятками дронов

В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
10:55
Путин устроил США сюрприз с Крымом
Главное за деньНовостиКрымНовости КрымаВ миреПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)ЧП на Крымском мосту
 
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Заголовок открываемого материала
19:59Главные события и заявления дня: 12 августа
19:35Крамер: белье Волочковой и дача Пугачевой – не темы для СМИ в России
19:15Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер субботы
19:10Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния
18:55Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым
18:47На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны
18:13Чонгарский мост, взрыв в Подмосковье и полет на Луну: топ новостей недели
17:41Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей
16:25Что происходит на Крымском мосту 12 августа
16:14Крымский мост открыт для движения автотранспорта
16:11Захарова прокомментировала новые атаки Киева на Крымский мост
16:00Вторая ракетная атака на Крымский мост - в МО РФ рассказали подробности
15:20Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные
15:10В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны
14:41Крымский мост закрыт в третий раз за сутки
13:58Крымский мост пытались атаковать управляемой ракетой С-200
13:28Крымский мост снова атакован - что известно
13:14В Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление
13:01В Севастополе почтили память экипажа подлодки "Курск"
12:36Крымский мост закрыт
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