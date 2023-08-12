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Главные события и заявления дня: 12 августа

Главные события и заявления дня: 12 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Главные события и заявления дня: 12 августа

Крымский мост, борьба с дефицитом топлива в Крыму, успехи армии России в спецоперации, годовщина гибели подлодки "Курск", ночная массированная атака дронов на... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T19:59

2023-08-12T19:59

2023-08-12T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Две атаки на Крымский мост, борьба с дефицитом топлива в Крыму, успехи армии России в спецоперации, годовщина гибели подлодки "Курск", ночная массированная атака дронов на Крым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Две атаки на Крымский мостКиевский режим предпринял две безуспешные попытки удара по Крымскому мосту управляемыми ракетами С-200. Обе ракеты были сбиты над акваторией Керченского пролива российскими системами противовоздушной обороны.В МИД России осудили террористические атаки и напомнили, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.В Крым привезли бензин и дизельное топливоДефицит автомобильного топлива на АЗС Крыма обещали ликвидировать к 17 часам субботы. Необходимые объемы горюче-смазочных материалов поступили на полуостров минувшей ночью. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Уничтожен военный аэродром ВСУРоссийские войска нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ и уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.В Севастополе почтили память экипажа подлодки "Курск"Губернатор Севастополя Михаил Развожаев почтил память погибших членов экипажа подводного ракетоносного крейсера "Курск".Среди не вернувшихся домой моряков было 18 севастопольцев. Севастополь хранит о них память: имена подводников высечены на плите Памятника подводникам-севастопольцам АПРК "Курск", на памятном знаке "Погибшим в трагедиях на море" на Братском кладбище, добавил губернатор.Крым атакован двумя десятками дроновВ ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова.

https://crimea.ria.ru/20230812/shoygu-proveril-gruppirovku-voysk-v-arktike-i-obletel-yadernyy-poligon-1130691404.html

https://crimea.ria.ru/20230812/v-starom-krymu-i-oktyabrskom-budut-slyshny-vzryvy-1130690879.html

https://crimea.ria.ru/20230812/v-kaluzhskoy-oblasti-sbit-bespilotnik--gubernator-1130691259.html

https://crimea.ria.ru/20230812/putin-ustroil-ssha-syurpriz-s-krymom-1130692580.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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