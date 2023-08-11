Рейтинг@Mail.ru
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230811/v-kerchenskom-prolive-shtorm-kak-rabotaet-pereprava-v-pyatnitsu-1130666927.html
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу
В пятницу Керченская паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-08-11T09:46
2023-08-11T09:56
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
минтранс россии
погода в крыму
общество
транспорт
морской транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/07/1129873851_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_f1f12e1c0636f4975f6a18dfe02d5471.jpg
Уточняется, что в Керченском проливе до конца дня ожидаются шквалистый ветер и гроза."Согласно прогнозу Росгидромета, 11 августа ветер северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, видимость хорошая, в дожде 1-2 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха +28…30 градусов, температура воды в море +26…27", – проинформировали в Минтрансе.За прошедшие сутки паромы выполнили 17 рейсов. Всего после возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 57 538 пассажиров, 13 685 автомобилей и 1 536 пассажирских автобусов."Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года по 11 августа 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 256 158 пассажиров и 173 144 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 5 193 рейса", – говорится в Telegram-канале ведомства.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницыВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныПоставки топлива в Крым будут увеличены – власти
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/07/1129873851_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_30f0e5288329fd3043ba35384c024fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, минтранс россии, погода в крыму, общество, транспорт, морской транспорт, новости крыма, инфографика
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу

Минтранс РФ: в пятницу на Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение

09:46 11.08.2023 (обновлено: 09:56 11.08.2023)
 
Читать в
В пятницу Керченская паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 11 августа 2023
Уточняется, что в Керченском проливе до конца дня ожидаются шквалистый ветер и гроза.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 11 августа ветер северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, видимость хорошая, в дожде 1-2 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха +28…30 градусов, температура воды в море +26…27", – проинформировали в Минтрансе.
За прошедшие сутки паромы выполнили 17 рейсов. Всего после возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 57 538 пассажиров, 13 685 автомобилей и 1 536 пассажирских автобусов.
"Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года по 11 августа 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 256 158 пассажиров и 173 144 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 5 193 рейса", – говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницы
В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны
Поставки топлива в Крым будут увеличены – власти
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливМинтранс РоссииПогода в КрымуОбществоТранспортМорской транспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59Первая российская лунная миссия стартовала с космодрома "Восточный"
09:46В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу
09:24В Калужской области горит электроподстанция – что случилось
09:10В Крыму автомобиль насмерть сбил женщину: ведется проверка
08:49Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы
08:28Севастополь закупит оборудование для музея за 100 млн
08:08Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницы
08:08Для школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка
07:53Крамер: Зеленский – предатель и ведет Украину к гибели
07:25В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы
07:04Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость
06:34После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию
06:11Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видео
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 11 августа
23:02Главные события и заявления дня: 10 августа
22:23Количество пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 80 человек
21:56Главные новости Крыма: 10 августа
21:49Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
21:31Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос
Лента новостейМолния