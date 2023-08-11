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В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу
В пятницу Керченская паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-08-11T09:46
2023-08-11T09:46
2023-08-11T09:56
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Уточняется, что в Керченском проливе до конца дня ожидаются шквалистый ветер и гроза."Согласно прогнозу Росгидромета, 11 августа ветер северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, видимость хорошая, в дожде 1-2 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха +28…30 градусов, температура воды в море +26…27", – проинформировали в Минтрансе.За прошедшие сутки паромы выполнили 17 рейсов. Всего после возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 57 538 пассажиров, 13 685 автомобилей и 1 536 пассажирских автобусов."Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года по 11 августа 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 256 158 пассажиров и 173 144 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 5 193 рейса", – говорится в Telegram-канале ведомства.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницыВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныПоставки топлива в Крым будут увеличены – власти
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В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу
Минтранс РФ: в пятницу на Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение
09:46 11.08.2023 (обновлено: 09:56 11.08.2023)
В пятницу Керченская паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Уточняется, что в Керченском проливе до конца дня ожидаются шквалистый ветер и гроза.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 11 августа ветер северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, видимость хорошая, в дожде 1-2 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха +28…30 градусов, температура воды в море +26…27", – проинформировали в Минтрансе.
За прошедшие сутки паромы выполнили 17 рейсов. Всего после возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 57 538 пассажиров, 13 685 автомобилей и 1 536 пассажирских автобусов.
"Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года по 11 августа 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 256 158 пассажиров и 173 144 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 5 193 рейса", – говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
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