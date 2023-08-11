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Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницы
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницы
По состоянию на 8 утра пятницы со стороны Керчи в очереди на Крымский мост скопилось 230 авто, со стороны Тамани очередей нет. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T08:08
2023-08-11T08:08
2023-08-11T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 8 утра пятницы со стороны Керчи в очереди на Крымский мост скопилось 230 авто, со стороны Тамани очередей нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным на 7 часов в очереди на Крымский мост насчитывалось 120 авто со стороны Керчи, со стороны Тамани проезд к досмотровым пунктам был свободен.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОЛето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельерыАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницы
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи, со стороны Тамани пробок нет
08:08 11.08.2023 (обновлено: 08:12 11.08.2023)