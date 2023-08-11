https://crimea.ria.ru/20230811/obstanovka-na-krymskom-mostu-dannye-na-utro-pyatnitsy-1130665360.html

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницы

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницы

По состоянию на 8 утра пятницы со стороны Керчи в очереди на Крымский мост скопилось 230 авто, со стороны Тамани очередей нет. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T08:08

2023-08-11T08:08

2023-08-11T08:12

крым

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008969_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6f4483351b710c8b4dd101704f59f2.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 8 утра пятницы со стороны Керчи в очереди на Крымский мост скопилось 230 авто, со стороны Тамани очередей нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным на 7 часов в очереди на Крымский мост насчитывалось 120 авто со стороны Керчи, со стороны Тамани проезд к досмотровым пунктам был свободен.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОЛето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельерыАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма