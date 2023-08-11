Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230811/ekspert-vybory-v-novykh-regionakh-stanut-dlya-partiy-testom-na-ustoychivost-1130656950.html
Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость
Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость
Для российских партий выборы в новых субъектах РФ станут своего рода проверкой на устойчивость и оригинальность, а также во многом шансом скорректировать свой... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T07:04
2023-08-11T07:04
выборы
новости
общество
россия
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
центральная избирательная комиссия россии (цик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102402/87/1024028789_0:205:3047:1919_1920x0_80_0_0_4165a7e8a77459be0e159cee086a7036.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Для российских партий выборы в новых субъектах РФ станут своего рода проверкой на устойчивость и оригинальность, а также во многом шансом скорректировать свой имидж. Такое мнение высказал политолог, аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.По словам политолога, активная работа партий в новых регионах началась еще до вхождения их в состав России. Гераскин отметил, что партии "изначально выстроили плотный общественный диалог с представителями разных сфер в новых регионах", регулярно направляли туда специалистов, способствовали созданию правового баланса и непосредственно участвовали в восстановлении территорий.В свою очередь для самих жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предстоящие выборы – не просто локальное избрание управленческих команд регионов, а прежде всего продолжение интеграции в единое российское пространство, закрепление гарантий, что в условиях боевых действий оказывает на людей определенный эффект успокоения, добавил аналитик.В целом, по мнению политолога, в новых регионах сформированы достаточные условия для проведения конкурентных выборов, которые знаменуют формирование системы публичной власти в них.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в июне заявила, что после консультаций с ФСБ и Минобороны страны представляется возможным проведение выборов в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.В то же время, по ее словам, ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов России из-за угроз безопасности, но сейчас такие меры не требуются.Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что избирательная система региона на сто процентов готова к предстоящей кампании.По ее словам, создано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась в срок.
https://crimea.ria.ru/20230810/kakoy-budet-yavka-na-vybory-v-novykh-regionakh--opros-1130655366.html
россия
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102402/87/1024028789_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_1051d872fae7463a47287f8708350db9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, новости, общество, россия, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, центральная избирательная комиссия россии (цик), илья гераскин
Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость

Политолог Гераскин: выборы в новых регионах станут для партий проверкой на устойчивость

07:04 11.08.2023
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Для российских партий выборы в новых субъектах РФ станут своего рода проверкой на устойчивость и оригинальность, а также во многом шансом скорректировать свой имидж. Такое мнение высказал политолог, аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.

"Во многом для партий это (выборы в новых регионах – ред.) шанс скорректировать свою репутацию, свой имидж и расширить идеологическое пространство за счет появления нового поля действия. С точки зрения работы с новой аудиторией их ждет сейчас такая проверка на устойчивость и оригинальность одновременно", – сказал эксперт на круглом столе Экспертного института социальных исследований в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".

По словам политолога, активная работа партий в новых регионах началась еще до вхождения их в состав России. Гераскин отметил, что партии "изначально выстроили плотный общественный диалог с представителями разных сфер в новых регионах", регулярно направляли туда специалистов, способствовали созданию правового баланса и непосредственно участвовали в восстановлении территорий.
"Партии в новых регионах работают далеко за рамками агитационных мероприятий. Развиваются дополнительные форматы взаимодействия с аудиторией, например, штабы общественной поддержки, общественные приемные и прочее. В то же время имеющийся у партий опыт и стратегия работы на выборах, которые работают в традиционных регионах России, значительно корректируются с учетом актуальных для жителей новых регионов проблем", – указал Гераскин.
В свою очередь для самих жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предстоящие выборы – не просто локальное избрание управленческих команд регионов, а прежде всего продолжение интеграции в единое российское пространство, закрепление гарантий, что в условиях боевых действий оказывает на людей определенный эффект успокоения, добавил аналитик.
В целом, по мнению политолога, в новых регионах сформированы достаточные условия для проведения конкурентных выборов, которые знаменуют формирование системы публичной власти в них.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в июне заявила, что после консультаций с ФСБ и Минобороны страны представляется возможным проведение выборов в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
В то же время, по ее словам, ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов России из-за угроз безопасности, но сейчас такие меры не требуются.
Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что избирательная система региона на сто процентов готова к предстоящей кампании.
По ее словам, создано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась в срок.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Вчера, 21:31
Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос
 
ВыборыНовостиОбществоРоссияХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Новые регионы РоссииЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)Илья Гераскин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59Первая российская лунная миссия стартовала с космодрома "Восточный"
09:46В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницу
09:24В Калужской области горит электроподстанция – что случилось
09:10В Крыму автомобиль насмерть сбил женщину: ведется проверка
08:49Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы
08:28Севастополь закупит оборудование для музея за 100 млн
08:08Обстановка на Крымском мосту: данные на утро пятницы
08:08Для школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка
07:53Крамер: Зеленский – предатель и ведет Украину к гибели
07:25В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы
07:04Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость
06:34После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию
06:11Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видео
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 11 августа
23:02Главные события и заявления дня: 10 августа
22:23Количество пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 80 человек
21:56Главные новости Крыма: 10 августа
21:49Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
21:31Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос
Лента новостейМолния