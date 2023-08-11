https://crimea.ria.ru/20230811/ekspert-vybory-v-novykh-regionakh-stanut-dlya-partiy-testom-na-ustoychivost-1130656950.html
Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость
Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость
Для российских партий выборы в новых субъектах РФ станут своего рода проверкой на устойчивость и оригинальность, а также во многом шансом скорректировать свой... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T07:04
2023-08-11T07:04
2023-08-11T07:04
выборы
новости
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россия
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
центральная избирательная комиссия россии (цик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Для российских партий выборы в новых субъектах РФ станут своего рода проверкой на устойчивость и оригинальность, а также во многом шансом скорректировать свой имидж. Такое мнение высказал политолог, аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.По словам политолога, активная работа партий в новых регионах началась еще до вхождения их в состав России. Гераскин отметил, что партии "изначально выстроили плотный общественный диалог с представителями разных сфер в новых регионах", регулярно направляли туда специалистов, способствовали созданию правового баланса и непосредственно участвовали в восстановлении территорий.В свою очередь для самих жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предстоящие выборы – не просто локальное избрание управленческих команд регионов, а прежде всего продолжение интеграции в единое российское пространство, закрепление гарантий, что в условиях боевых действий оказывает на людей определенный эффект успокоения, добавил аналитик.В целом, по мнению политолога, в новых регионах сформированы достаточные условия для проведения конкурентных выборов, которые знаменуют формирование системы публичной власти в них.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в июне заявила, что после консультаций с ФСБ и Минобороны страны представляется возможным проведение выборов в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.В то же время, по ее словам, ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов России из-за угроз безопасности, но сейчас такие меры не требуются.Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что избирательная система региона на сто процентов готова к предстоящей кампании.По ее словам, создано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась в срок.
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херсонская область
запорожская область
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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выборы, новости, общество, россия, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, центральная избирательная комиссия россии (цик), илья гераскин
Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость
Политолог Гераскин: выборы в новых регионах станут для партий проверкой на устойчивость
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Для российских партий выборы в новых субъектах РФ станут своего рода проверкой на устойчивость и оригинальность, а также во многом шансом скорректировать свой имидж. Такое мнение высказал политолог, аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.
"Во многом для партий это (выборы в новых регионах – ред.) шанс скорректировать свою репутацию, свой имидж и расширить идеологическое пространство за счет появления нового поля действия. С точки зрения работы с новой аудиторией их ждет сейчас такая проверка на устойчивость и оригинальность одновременно", – сказал эксперт на круглом столе Экспертного института социальных исследований в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
По словам политолога, активная работа партий в новых регионах началась еще до вхождения их в состав России. Гераскин отметил, что партии "изначально выстроили плотный общественный диалог с представителями разных сфер в новых регионах", регулярно направляли туда специалистов, способствовали созданию правового баланса и непосредственно участвовали в восстановлении территорий.
"Партии в новых регионах работают далеко за рамками агитационных мероприятий. Развиваются дополнительные форматы взаимодействия с аудиторией, например, штабы общественной поддержки, общественные приемные и прочее. В то же время имеющийся у партий опыт и стратегия работы на выборах, которые работают в традиционных регионах России, значительно корректируются с учетом актуальных для жителей новых регионов проблем", – указал Гераскин.
В свою очередь для самих жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предстоящие выборы – не просто локальное избрание управленческих команд регионов, а прежде всего продолжение интеграции в единое российское пространство, закрепление гарантий, что в условиях боевых действий оказывает на людей определенный эффект успокоения, добавил аналитик.
В целом, по мнению политолога, в новых регионах сформированы достаточные условия для проведения конкурентных выборов, которые знаменуют формирование системы публичной власти в них.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в июне заявила, что после консультаций с ФСБ и Минобороны страны представляется возможным проведение выборов в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
В то же время, по ее словам
, ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов России из-за угроз безопасности, но сейчас такие меры не требуются.
Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что избирательная система региона на сто процентов готова к предстоящей кампании.
По ее словам, создано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась
в срок.