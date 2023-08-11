https://crimea.ria.ru/20230811/ekspert-vybory-v-novykh-regionakh-stanut-dlya-partiy-testom-na-ustoychivost-1130656950.html

Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость

Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость

Для российских партий выборы в новых субъектах РФ станут своего рода проверкой на устойчивость и оригинальность, а также во многом шансом скорректировать свой... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T07:04

2023-08-11T07:04

2023-08-11T07:04

выборы

новости

общество

россия

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

центральная избирательная комиссия россии (цик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Для российских партий выборы в новых субъектах РФ станут своего рода проверкой на устойчивость и оригинальность, а также во многом шансом скорректировать свой имидж. Такое мнение высказал политолог, аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.По словам политолога, активная работа партий в новых регионах началась еще до вхождения их в состав России. Гераскин отметил, что партии "изначально выстроили плотный общественный диалог с представителями разных сфер в новых регионах", регулярно направляли туда специалистов, способствовали созданию правового баланса и непосредственно участвовали в восстановлении территорий.В свою очередь для самих жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предстоящие выборы – не просто локальное избрание управленческих команд регионов, а прежде всего продолжение интеграции в единое российское пространство, закрепление гарантий, что в условиях боевых действий оказывает на людей определенный эффект успокоения, добавил аналитик.В целом, по мнению политолога, в новых регионах сформированы достаточные условия для проведения конкурентных выборов, которые знаменуют формирование системы публичной власти в них.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в июне заявила, что после консультаций с ФСБ и Минобороны страны представляется возможным проведение выборов в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.В то же время, по ее словам, ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов России из-за угроз безопасности, но сейчас такие меры не требуются.Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что избирательная система региона на сто процентов готова к предстоящей кампании.По ее словам, создано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась в срок.

https://crimea.ria.ru/20230810/kakoy-budet-yavka-na-vybory-v-novykh-regionakh--opros-1130655366.html

россия

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, новости, общество, россия, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, центральная избирательная комиссия россии (цик), илья гераскин