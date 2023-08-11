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Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем
Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем
Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников под Запорожьем и четыре склада боеприпасов ВСУ в Донецкой РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T13:46
2023-08-11T13:47
новости сво
министерство обороны рф
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
иностранные наемники всу
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников под Запорожьем и четыре склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 139-ти районах.Также средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и сбили 16 вражеских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, донецкая народная республика (днр), харьковская область, иностранные наемники всу, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем

Минобороны: под Запорожьем уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников

13:46 11.08.2023 (обновлено: 13:47 11.08.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников под Запорожьем и четыре склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк ДНР, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны", – говорится в сообщении.
Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 139-ти районах.
Также средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и сбили 16 вражеских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.
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Новости СВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьИностранные наемники ВСУПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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Заголовок открываемого материала
13:46Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем
13:37Отражено 14 атак: Киев потерял еще 600 боевиков и натовскую технику
13:25Центр Севастополя остался без света – в чем причина
13:13Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области
12:30Обстановка на Крымском мосту: данные на полдень пятницы
12:24Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены
12:07В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое
11:47Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны
11:43Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777
11:29Над Москвой сбит беспилотник – что известно
11:23Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе
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10:57Судьба 8 человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной
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