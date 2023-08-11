https://crimea.ria.ru/20230811/armiya-rossii-unichtozhila-punkt-s-inostrannymi-naemnikami-pod-zaporozhem-1130673051.html

Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем

Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников под Запорожьем и четыре склада боеприпасов ВСУ в Донецкой РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T13:46

2023-08-11T13:46

2023-08-11T13:47

новости сво

министерство обороны рф

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников под Запорожьем и четыре склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 139-ти районах.Также средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и сбили 16 вражеских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков

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запорожская область

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

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