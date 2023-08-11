https://crimea.ria.ru/20230811/armiya-rossii-unichtozhila-punkt-s-inostrannymi-naemnikami-pod-zaporozhem-1130673051.html
Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем
Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем
Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников под Запорожьем и четыре склада боеприпасов ВСУ в Донецкой РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T13:46
2023-08-11T13:46
2023-08-11T13:47
новости сво
министерство обороны рф
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников под Запорожьем и четыре склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 139-ти районах.Также средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и сбили 16 вражеских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
https://crimea.ria.ru/20230811/otrazheno-14-atak-kiev-poteryal-esche-600-boevikov-i-natovskuyu-tekhniku-1130672820.html
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донецкая народная республика (днр)
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, донецкая народная республика (днр), харьковская область, иностранные наемники всу, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем
Минобороны: под Запорожьем уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников
13:46 11.08.2023 (обновлено: 13:47 11.08.2023)