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Российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников
Российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 38 украинских... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T14:51
2023-08-10T14:51
2023-08-10T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой Народной Республике.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11216 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. В частности, возле Севастополя средствами ПВО были поражены два беспилотника, еще девять подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, потери всу , херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости
Российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников
Минобороны: российская ПВО сбила 38 беспилотников и перехватила пять реактивных снарядов