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Российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников
Российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 38 украинских... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T14:51
2023-08-10T14:51
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой Народной Республике.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11216 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. В частности, возле Севастополя средствами ПВО были поражены два беспилотника, еще девять подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230810/v-rovnenskoy-oblasti-unichtozhena-neftebaza-1130643576.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, потери всу , херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости
Российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО сбила 38 беспилотников и перехватила пять реактивных снарядов

14:51 10.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой Народной Республике.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11216 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, в ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. В частности, возле Севастополя средствами ПВО были поражены два беспилотника, еще девять подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет.
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