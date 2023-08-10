https://crimea.ria.ru/20230810/molotkom-po-golove-stroitel-v-sevastopole-napal-na-rabotodatelya-1130658300.html

Молотком по голове: строитель в Севастополе напал на работодателя

Молотком по голове: строитель в Севастополе напал на работодателя - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Молотком по голове: строитель в Севастополе напал на работодателя

В Севастополе строитель избил молотком местного жителя, которому строил дом, из-за задержки оплаты. Подробностями инцидента поделились в региональной... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T18:29

2023-08-10T18:29

2023-08-10T18:29

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе строитель избил молотком местного жителя, которому строил дом, из-за задержки оплаты. Подробностями инцидента поделились в региональной прокуратуре. По версии следствия, 38-летний мужчина строил дом в ТСН СНТ"Маяк-3" в Севастополе. В апреле он поссорился с работодателем, который задолжал ему оплату за проделанную работу. В разгар конфликта строитель схватился за молоток.Нападавшего оперативно задержали после инцидента. В ведомстве отметили, что ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.По ходатайству следствия злоумышленник заключен под стражу и ждет суда – туда уже поступили все материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры.Ранее в суд ушло дело крымчанки, которая едва не забила молотком своего мужа. Читайте также на РИА Новости Крым:Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки Разняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного деда В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности

севастополь

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новости крыма, севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, общество, зарплата, суд