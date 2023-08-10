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Молотком по голове: строитель в Севастополе напал на работодателя
Молотком по голове: строитель в Севастополе напал на работодателя - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Молотком по голове: строитель в Севастополе напал на работодателя
В Севастополе строитель избил молотком местного жителя, которому строил дом, из-за задержки оплаты. Подробностями инцидента поделились в региональной... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T18:29
2023-08-10T18:29
2023-08-10T18:29
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе строитель избил молотком местного жителя, которому строил дом, из-за задержки оплаты. Подробностями инцидента поделились в региональной прокуратуре. По версии следствия, 38-летний мужчина строил дом в ТСН СНТ"Маяк-3" в Севастополе. В апреле он поссорился с работодателем, который задолжал ему оплату за проделанную работу. В разгар конфликта строитель схватился за молоток.Нападавшего оперативно задержали после инцидента. В ведомстве отметили, что ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.По ходатайству следствия злоумышленник заключен под стражу и ждет суда – туда уже поступили все материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры.Ранее в суд ушло дело крымчанки, которая едва не забила молотком своего мужа. Читайте также на РИА Новости Крым:Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки Разняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного деда В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности
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новости крыма, севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, общество, зарплата, суд
Молотком по голове: строитель в Севастополе напал на работодателя
В Севастополе строитель избил молотком работодателя в ходе ссоры из-за задержки оплаты
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе строитель избил молотком местного жителя, которому строил дом, из-за задержки оплаты. Подробностями инцидента поделились в региональной прокуратуре.
По версии следствия, 38-летний мужчина строил дом в ТСН СНТ"Маяк-3" в Севастополе. В апреле он поссорился с работодателем, который задолжал ему оплату за проделанную работу. В разгар конфликта строитель схватился за молоток.
"Злоумышленник нанес работодателю удар молотком по голове, однако смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи", – уточнили в прокуратуре.
Нападавшего оперативно задержали после инцидента. В ведомстве отметили, что ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
По ходатайству следствия злоумышленник заключен под стражу и ждет суда – туда уже поступили все материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры.
Ранее в суд ушло
дело крымчанки, которая едва не забила молотком своего мужа.
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