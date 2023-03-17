https://crimea.ria.ru/20230317/raznyala-ssoru-molotkom-yaltinka-popala-v-politsiyu-za-izbienie-rodnogo-deda-1127606637.html

Разняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного деда

Разняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного деда - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Разняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного деда

Жительница Ялты избила молотком своего дедушку, чтобы предотвратить драку мужчины с его приятелем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T16:25

2023-03-17T16:25

2023-03-17T16:25

мвд по республике крым

происшествия

ялта

новости крыма

крым

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025380_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_807bd57b316a4237568edb4fb31b5c13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Жительница Ялты избила молотком своего дедушку, чтобы предотвратить драку мужчины с его приятелем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали потерпевшего в хирургическое отделение городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.В отношении 25-летней ялтинки возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что ранее она уже была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью.Суд избрал женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Орудие возмездия: в Крыму женщина разгромила мясорубкой чужую машинуВ Севастополе женщина из-за ревности испортила своей сопернице машинуВ Симферополе девушка из сауны привела грабителя к новому знакомому

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, происшествия, ялта, новости крыма, крым, закон и право, общество