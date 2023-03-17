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Разняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного деда
Разняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного деда - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Разняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного деда
Жительница Ялты избила молотком своего дедушку, чтобы предотвратить драку мужчины с его приятелем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T16:25
2023-03-17T16:25
2023-03-17T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Жительница Ялты избила молотком своего дедушку, чтобы предотвратить драку мужчины с его приятелем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали потерпевшего в хирургическое отделение городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.В отношении 25-летней ялтинки возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что ранее она уже была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью.Суд избрал женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Орудие возмездия: в Крыму женщина разгромила мясорубкой чужую машинуВ Севастополе женщина из-за ревности испортила своей сопернице машинуВ Симферополе девушка из сауны привела грабителя к новому знакомому
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Разняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного деда
МВД: крымчанка избила своего деда молотком, чтобы он не подрался с приятелем
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Жительница Ялты избила молотком своего дедушку, чтобы предотвратить драку мужчины с его приятелем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"Потерпевший вместе с внучкой гостил у приятеля, где во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Поняв, что товарищи никак не могут прийти к согласию и ссора усиливается, внучка потерпевшего нанесла дедушке несколько ударов молотком по голове. Сотрудникам полиции девушка пояснила, что таким образом она хотела предотвратить драку", – говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали потерпевшего в хирургическое отделение городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.
В отношении 25-летней ялтинки возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что ранее она уже была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Суд избрал женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
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