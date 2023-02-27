https://crimea.ria.ru/20230227/v-simferopole-devushka-iz-sauny-privela-grabitelya-k-novomu-znakomomu-1127215365.html

В Симферополе девушка из сауны привела грабителя к новому знакомому

В Симферополе девушка из сауны привела грабителя к новому знакомому - РИА Новости Крым, 27.02.2023

В Симферополе девушка из сауны привела грабителя к новому знакомому

36-летний житель Симферополя стал жертвой грабежа после знакомства в сауне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T10:30

2023-02-27T10:30

2023-02-27T10:30

происшествия

мвд по республике крым

общество

новости крыма

крым

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/07/1121968511_0:52:1920:1132_1920x0_80_0_0_a41505146f5e84aebd03be96b881b3b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 36-летний житель Симферополя стал жертвой грабежа после знакомства в сауне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, потерпевший вместе с другом отправился в сауну, где познакомился с работающими там девушкой и мужчиной. После отдыха он пригласил девушку в гости. Позже новая знакомая вернулась, но уже не одна.В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 41-летнего местного житель, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. В его отношении возбудили уголовное дело за грабеж. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбойТрое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор судаВ Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мвд по республике крым, общество, новости крыма, крым, симферополь