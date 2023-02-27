https://crimea.ria.ru/20230227/v-simferopole-devushka-iz-sauny-privela-grabitelya-k-novomu-znakomomu-1127215365.html
В Симферополе девушка из сауны привела грабителя к новому знакомому
В Симферополе девушка из сауны привела грабителя к новому знакомому - РИА Новости Крым, 27.02.2023
В Симферополе девушка из сауны привела грабителя к новому знакомому
36-летний житель Симферополя стал жертвой грабежа после знакомства в сауне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T10:30
2023-02-27T10:30
2023-02-27T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 36-летний житель Симферополя стал жертвой грабежа после знакомства в сауне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, потерпевший вместе с другом отправился в сауну, где познакомился с работающими там девушкой и мужчиной. После отдыха он пригласил девушку в гости. Позже новая знакомая вернулась, но уже не одна.В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 41-летнего местного житель, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. В его отношении возбудили уголовное дело за грабеж. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбойТрое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор судаВ Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе
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происшествия, мвд по республике крым, общество, новости крыма, крым, симферополь
В Симферополе девушка из сауны привела грабителя к новому знакомому
МВД: житель крымской столицы стал жертвой грабежа после знакомства в сауне
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 36-летний житель Симферополя стал жертвой грабежа после знакомства в сауне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, потерпевший вместе с другом отправился в сауну, где познакомился с работающими там девушкой и мужчиной. После отдыха он пригласил девушку в гости. Позже новая знакомая вернулась, но уже не одна.
"Девушка появилась на пороге со своим коллегой, который начал избивать заявителя, разбил мобильный телефон потерпевшего и похитил 45 тысяч рублей", – сообщили в полиции.
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 41-летнего местного житель, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. В его отношении возбудили уголовное дело за грабеж. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
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