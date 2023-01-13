https://crimea.ria.ru/20230113/troe-molodykh-sevastopoltsev-otvetyat-za-13-prestupleniy--prigovor-suda-1126389786.html

Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда

Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда

Троих молодых жителей Севастополя отправили в колонию за разбои, мошенничество и грабежи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T16:38

2023-01-13T16:38

2023-01-13T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Троих молодых жителей Севастополя отправили в колонию за разбои, мошенничество и грабежи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.Фигурантами дел стали севастопольцы 2001, 2002 и 2003 годов рождения. Они признаны виновными в совершении 13 преступлений. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом УМВД России по Севастополю.По итогам рассмотрения дела суд признал их виновными и приговорил к срокам 2 года 1 месяц, 4 года 1 месяц и 4 года 2 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптекДело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазинаИзбили и ограбили: двое крымчан пойдут под суд за нападение на подростка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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