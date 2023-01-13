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Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда
Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда
Троих молодых жителей Севастополя отправили в колонию за разбои, мошенничество и грабежи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T16:38
2023-01-13T16:38
2023-01-13T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Троих молодых жителей Севастополя отправили в колонию за разбои, мошенничество и грабежи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.Фигурантами дел стали севастопольцы 2001, 2002 и 2003 годов рождения. Они признаны виновными в совершении 13 преступлений. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом УМВД России по Севастополю.По итогам рассмотрения дела суд признал их виновными и приговорил к срокам 2 года 1 месяц, 4 года 1 месяц и 4 года 2 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптекДело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазинаИзбили и ограбили: двое крымчан пойдут под суд за нападение на подростка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, крым, новости крыма
Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда
Прокуратура: троих молодых жителей Севастополя отправили в колонию за разбои и кражи