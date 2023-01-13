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Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда
Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда
Троих молодых жителей Севастополя отправили в колонию за разбои, мошенничество и грабежи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T16:38
2023-01-13T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Троих молодых жителей Севастополя отправили в колонию за разбои, мошенничество и грабежи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.Фигурантами дел стали севастопольцы 2001, 2002 и 2003 годов рождения. Они признаны виновными в совершении 13 преступлений. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом УМВД России по Севастополю.По итогам рассмотрения дела суд признал их виновными и приговорил к срокам 2 года 1 месяц, 4 года 1 месяц и 4 года 2 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптекДело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазинаИзбили и ограбили: двое крымчан пойдут под суд за нападение на подростка
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, крым, новости крыма
Трое молодых севастопольцев ответят за 13 преступлений – приговор суда

Прокуратура: троих молодых жителей Севастополя отправили в колонию за разбои и кражи

16:38 13.01.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Троих молодых жителей Севастополя отправили в колонию за разбои, мошенничество и грабежи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
Фигурантами дел стали севастопольцы 2001, 2002 и 2003 годов рождения. Они признаны виновными в совершении 13 преступлений. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом УМВД России по Севастополю.
"Установлено, в марте и мае 2020 года, а также в августе – сентябре 2021 года самостоятельно и в составе группы лиц при различных обстоятельствах молодые люди похитили у потерпевших денежные средства, мобильные телефоны, велосипеды, строительный инвентарь и иное имущество на общую сумму 145 тысяч рублей", - проинформировали в ведомстве.
По итогам рассмотрения дела суд признал их виновными и приговорил к срокам 2 года 1 месяц, 4 года 1 месяц и 4 года 2 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
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СевастопольУМВД России по СевастополюПроисшествияОбществоКрымНовости Крыма
 
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