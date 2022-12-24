https://crimea.ria.ru/20221224/v-sevastopole-gadalka-ograbila-klientku-v-avtobuse-1126105396.html

В Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе

В Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе - РИА Новости Крым, 24.12.2022

В Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе

В Севастополе гадалка ограбила клиентку в общественном транспорте, ее задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T09:30

2022-12-24T09:30

2022-12-24T09:30

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе гадалка ограбила клиентку в общественном транспорте, ее задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Инцидент произошел во время поездки в рейсовом автобусе "Севастополь – Бахчисарай". Как установили правоохранители, ворожея открыто похитила деньги у 20-летней пассажирки после того, как предложила девушке погадать.Пострадавшая сразу сообщила о случившемся в полицию, это позволило быстро найти злоумышленницу. Ее задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя вместе с оперативниками из инкерманского отдела."Провидицей" оказалась 31-летняя жительница одного из соседних регионов. Похищенные ею деньги правоохранители изъяли и вернули владелице. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "грабеж", ей грозит до 4 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру В Крыму ищут лжецелительниц, укравших у пенсионерки 700 000 рублей Как в воду глядела: крымчанка ограбила гадалку, обещавшую ей скорую прибыль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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