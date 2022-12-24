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В Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе
В Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе - РИА Новости Крым, 24.12.2022
В Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе
В Севастополе гадалка ограбила клиентку в общественном транспорте, ее задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T09:30
2022-12-24T09:30
2022-12-24T09:30
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе гадалка ограбила клиентку в общественном транспорте, ее задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Инцидент произошел во время поездки в рейсовом автобусе "Севастополь – Бахчисарай". Как установили правоохранители, ворожея открыто похитила деньги у 20-летней пассажирки после того, как предложила девушке погадать.Пострадавшая сразу сообщила о случившемся в полицию, это позволило быстро найти злоумышленницу. Ее задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя вместе с оперативниками из инкерманского отдела."Провидицей" оказалась 31-летняя жительница одного из соседних регионов. Похищенные ею деньги правоохранители изъяли и вернули владелице. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "грабеж", ей грозит до 4 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру В Крыму ищут лжецелительниц, укравших у пенсионерки 700 000 рублей Как в воду глядела: крымчанка ограбила гадалку, обещавшую ей скорую прибыль
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новости крыма, крым, севастополь, происшествия, общество, умвд россии по севастополю
В Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе
УМВД: в Севастополе гадалке грозит тюрьма за грабеж
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе гадалка ограбила клиентку в общественном транспорте, ее задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел во время поездки в рейсовом автобусе "Севастополь – Бахчисарай". Как установили правоохранители, ворожея открыто похитила деньги у 20-летней пассажирки после того, как предложила девушке погадать.
"Когда незнакомка спросила, есть ли у нее при себе банкноты, девушка открыла свой кошелек, чтобы достать 50 рублей. Воспользовавшись этим обстоятельством, незнакомка выхватила из рук пассажирки 1 500 рублей и спрятала в карман. На требования потерпевшей вернуть похищенное ответила отказом", – рассказали в ведомстве.
Пострадавшая сразу сообщила о случившемся в полицию, это позволило быстро найти злоумышленницу. Ее задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя вместе с оперативниками из инкерманского отдела.
"Провидицей" оказалась 31-летняя жительница одного из соседних регионов. Похищенные ею деньги правоохранители изъяли и вернули владелице. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "грабеж", ей грозит до 4 лет лишения свободы.
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