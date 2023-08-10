https://crimea.ria.ru/20230810/krymskiy-most-v-ocheredi-pochti-700-avtomobiley-1130655600.html

Крымский мост: в очереди почти 700 автомобилей

Крымский мост: в очереди почти 700 автомобилей - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Крымский мост: в очереди почти 700 автомобилей

Почти 700 автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T16:19

2023-08-10T16:19

2023-08-10T16:27

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

логистика

крым

краснодарский край

керчь

тамань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Почти 700 автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растетАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту

крымский мост

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, ситуация на дорогах крыма, логистика, крым, краснодарский край, керчь, тамань, транспорт