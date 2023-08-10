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Крымский мост: в очереди почти 700 автомобилей - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Крымский мост: в очереди почти 700 автомобилей
Крымский мост: в очереди почти 700 автомобилей - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Крымский мост: в очереди почти 700 автомобилей
Почти 700 автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T16:19
2023-08-10T16:27
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
крым
краснодарский край
керчь
тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Почти 700 автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растетАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
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крымский мост, ситуация на дорогах крыма, логистика, крым, краснодарский край, керчь, тамань, транспорт
Крымский мост: в очереди почти 700 автомобилей

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 670 машин

16:19 10.08.2023 (обновлено: 16:27 10.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Почти 700 автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 16:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.
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