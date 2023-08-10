Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230810/krymskiy-most-ochered-k-punktam-dosmotra-rastet-1130644033.html
Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет
Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет
Более 200 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T09:32
2023-08-10T09:32
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
общественный транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее с кубанской стороны очереди не было, на крымском берегу в ожидании проезда стояли 70 машин.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро четвергаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ef08618004dace68fa5f2456192a0698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, общественный транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, общество
Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 130 авто, в Тамани – 90

09:32 10.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 90 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 130 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Часом ранее с кубанской стороны очереди не было, на крымском берегу в ожидании проезда стояли 70 машин.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация на Крымском мосту на утро четверга
Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОбщественный транспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49В Херсонской области выдали более 55 тысяч полисов ОМС
12:39В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд
12:17Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
12:04Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS
11:53После ЧП в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести
11:46У жителя Крыма нашли три килограмма конопли
11:38ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель
11:25В Крыму человек сорвался со скалы и получил множественные травмы
11:16ВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине
11:08Женщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в Крыму
10:56Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"
10:41Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
10:24Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты
10:12В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках
10:05Обстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов
09:49В разных районах Крыма будет громко – в чем причина
09:32Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет
09:17В Алуште наказали аниматоров аквапарка за экстремизм
08:39В Ровненской области уничтожена нефтебаза
08:17В Крым едут учиться сервису - эксперт
Лента новостейМолния