https://crimea.ria.ru/20230810/krymskiy-most-ochered-k-punktam-dosmotra-rastet-1130644033.html

Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет

Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет

Более 200 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T09:32

2023-08-10T09:32

2023-08-10T09:32

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

общественный транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее с кубанской стороны очереди не было, на крымском берегу в ожидании проезда стояли 70 машин.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро четвергаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива

крымский мост

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, общественный транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, общество