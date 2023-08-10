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Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет
Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет
Более 200 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T09:32
2023-08-10T09:32
2023-08-10T09:32
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
общественный транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее с кубанской стороны очереди не было, на крымском берегу в ожидании проезда стояли 70 машин.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро четвергаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, общественный транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, общество
Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 130 авто, в Тамани – 90
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 90 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 130 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Часом ранее с кубанской стороны очереди не было, на крымском берегу в ожидании проезда стояли 70 машин.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.
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