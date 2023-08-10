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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
Более 300 автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T12:17
2023-08-10T12:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь с крымской стороны растет с 8:00. За четыре часа количество ожидающих транспортных средств выросло в пять раз.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро четвергаКрымский мост: очередь к пунктам досмотра растетОбстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, общество, новости крыма
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи насчитывает 360 авто

12:17 10.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируются на фоне Крымского моста
Отдыхающие фотографируются на фоне Крымского моста - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 12:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи стоят 360 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
Очередь с крымской стороны растет с 8:00. За четыре часа количество ожидающих транспортных средств выросло в пять раз.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.
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