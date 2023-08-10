https://crimea.ria.ru/20230810/krymskiy-most-seychas-skolko-zhdat-proezda-1130650293.html

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

Более 300 автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T12:17

2023-08-10T12:17

2023-08-10T12:17

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь с крымской стороны растет с 8:00. За четыре часа количество ожидающих транспортных средств выросло в пять раз.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро четвергаКрымский мост: очередь к пунктам досмотра растетОбстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов

крымский мост

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, общество, новости крыма