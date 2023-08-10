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Обстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов
Обстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Обстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов
Керченская паромная переправа в четверг, 10 августа, работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T10:05
2023-08-10T10:05
2023-08-10T10:05
керченская паромная переправа
морской транспорт
новости крыма
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логистика
минтранс россии
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг, 10 августа, работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Минтранс России.За прошедшие сутки паромы выполнили 17 рейсов.В настоящее время Керченская паромная переправа выполняет перевозки грузовых автомобилей. В первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Остальные транспортные средства направляют через сухопутный коридор по новым регионам России, а легковые автомобили – через Крымский мост."Всего с начала работы Керченской переправы с 8 октября 2022 года по 10 августа 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 253 814 пассажиров и 172 484 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 5 176 рейсов", – говорится в Telegram-канале ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растетВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, морской транспорт, новости крыма, керчь, кубань, логистика, минтранс россии, керченский пролив
Обстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг, 10 августа, работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Минтранс России.
За прошедшие сутки паромы выполнили 17 рейсов.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 10 августа ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/с, кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +30…+32 градуса, температура воды в море +25…+27 градусов", – добавили в Минтрансе.
В настоящее время Керченская паромная переправа выполняет перевозки грузовых автомобилей. В первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Остальные транспортные средства направляют через сухопутный коридор по новым регионам России, а легковые автомобили – через Крымский мост.
"Всего с начала работы Керченской переправы с 8 октября 2022 года по 10 августа 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 253 814 пассажиров и 172 484 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 5 176 рейсов", – говорится в Telegram-канале ведомстве.
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