https://crimea.ria.ru/20230810/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-pogoda-i-rabota-paromov-1130644359.html

Обстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов

Обстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Обстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов

Керченская паромная переправа в четверг, 10 августа, работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T10:05

2023-08-10T10:05

2023-08-10T10:05

керченская паромная переправа

морской транспорт

новости крыма

керчь

кубань

логистика

минтранс россии

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг, 10 августа, работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Минтранс России.За прошедшие сутки паромы выполнили 17 рейсов.В настоящее время Керченская паромная переправа выполняет перевозки грузовых автомобилей. В первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Остальные транспортные средства направляют через сухопутный коридор по новым регионам России, а легковые автомобили – через Крымский мост."Всего с начала работы Керченской переправы с 8 октября 2022 года по 10 августа 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 253 814 пассажиров и 172 484 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 5 176 рейсов", – говорится в Telegram-канале ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растетВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту

керчь

кубань

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, морской транспорт, новости крыма, керчь, кубань, логистика, минтранс россии, керченский пролив