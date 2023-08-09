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Керченская переправа: как курсируют паромы и что с погодой
Керченская переправа: как курсируют паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Керченская переправа: как курсируют паромы и что с погодой
На Керченской переправе в среду ветер до 14 м/с, но штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.
2023-08-09T09:45
2023-08-09T09:45
2023-08-09T09:55
керченская паромная переправа
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За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – более 5,1 тысячи.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, погода благоприятствует судоходству.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныКрымский мост: очереди и обстановка на утро средыЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
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Керченская переправа: как курсируют паромы и что с погодой
Минтранс: на Керченской переправе ветер до 14 м/с, но шторма нет
09:45 09.08.2023 (обновлено: 09:55 09.08.2023)
На Керченской переправе в среду ветер до 14 м/с, но штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.