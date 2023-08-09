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Керченская переправа: как курсируют паромы и что с погодой

Керченская переправа: как курсируют паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Керченская переправа: как курсируют паромы и что с погодой

На Керченской переправе в среду ветер до 14 м/с, но штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.

2023-08-09T09:45

2023-08-09T09:45

2023-08-09T09:55

керченская паромная переправа

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За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – более 5,1 тысячи.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, погода благоприятствует судоходству.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныКрымский мост: очереди и обстановка на утро средыЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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