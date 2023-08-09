https://crimea.ria.ru/20230809/krymskiy-most-ocheredi-i-obstanovka-na-utro-sredy-1130618263.html

Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды

Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды

По состоянию на утро среды со стороны Керчи проезда через Крымский мост ожидают 50 транспортных средств, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T08:17

2023-08-09T08:17

2023-08-09T08:20

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

крым

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на утро среды со стороны Керчи проезда через Крымский мост ожидают 50 транспортных средств, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.Керченская переправа перевозит грузовые автомобили с приоритетными грузами и рейсовые автобусы. На ночь она приостанавливает работу. В среду паромы начали курсировать через пролив в 05:30.

https://crimea.ria.ru/20230807/chto-proiskhodit-na-vezde-v-krym-posle-udara-po-chongarskomu-mostu-1130589464.html

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край, новости крыма