https://crimea.ria.ru/20230809/krymskiy-most-ocheredi-i-obstanovka-na-utro-sredy-1130618263.html
Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды
Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды
По состоянию на утро среды со стороны Керчи проезда через Крымский мост ожидают 50 транспортных средств, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T08:17
2023-08-09T08:17
2023-08-09T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на утро среды со стороны Керчи проезда через Крымский мост ожидают 50 транспортных средств, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.Керченская переправа перевозит грузовые автомобили с приоритетными грузами и рейсовые автобусы. На ночь она приостанавливает работу. В среду паромы начали курсировать через пролив в 05:30.
https://crimea.ria.ru/20230807/chto-proiskhodit-na-vezde-v-krym-posle-udara-po-chongarskomu-mostu-1130589464.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи насчитывает 50 машин
08:17 09.08.2023 (обновлено: 08:20 09.08.2023)