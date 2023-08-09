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Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды
Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды
По состоянию на утро среды со стороны Керчи проезда через Крымский мост ожидают 50 транспортных средств, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T08:17
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крымский мост
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на утро среды со стороны Керчи проезда через Крымский мост ожидают 50 транспортных средств, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.Керченская переправа перевозит грузовые автомобили с приоритетными грузами и рейсовые автобусы. На ночь она приостанавливает работу. В среду паромы начали курсировать через пролив в 05:30.
https://crimea.ria.ru/20230807/chto-proiskhodit-na-vezde-v-krym-posle-udara-po-chongarskomu-mostu-1130589464.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи насчитывает 50 машин

08:17 09.08.2023 (обновлено: 08:20 09.08.2023)
 
© РИА Новости КрымВъезд на Крымский мост со стороны Тамани
Въезд на Крымский мост со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на утро среды со стороны Керчи проезда через Крымский мост ожидают 50 транспортных средств, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 08:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", – говорится в сообщении.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
Керченская переправа перевозит грузовые автомобили с приоритетными грузами и рейсовые автобусы. На ночь она приостанавливает работу. В среду паромы начали курсировать через пролив в 05:30.
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