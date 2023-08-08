https://crimea.ria.ru/20230808/situatsiya-u-krymskogo-mosta-est-li-ocheredi-i-skolko-zhdat-proezda-1130604658.html

Ситуация у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда

Ситуация у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Ситуация у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда

Со стороны Керчи в очереди на досмотр у Крымского моста находятся 172 автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T15:12

2023-08-08T15:12

2023-08-08T16:05

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

общество

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Со стороны Керчи в очереди на досмотр у Крымского моста находятся 172 автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.При этом со стороны Краснодарского края проезд свободен."По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 172 транспортных средства", - говорится в сообщении.Утром и в течение дня проезд к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани был свободен.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Накануне вечером мостовой переход перекрывали для автотранспорта на полтора часа. Сейчас движение по мосту открыто.Киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данныеСитуация на Крымском мосту на утро вторникаРабота Керченской переправы во вторник: погода и трафик

https://crimea.ria.ru/20230807/chto-proiskhodit-na-vezde-v-krym-posle-udara-po-chongarskomu-mostu-1130589464.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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