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Ситуация у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Ситуация у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда
Ситуация у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Ситуация у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда
Со стороны Керчи в очереди на досмотр у Крымского моста находятся 172 автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T15:12
2023-08-08T16:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
общество
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Со стороны Керчи в очереди на досмотр у Крымского моста находятся 172 автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.При этом со стороны Краснодарского края проезд свободен."По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 172 транспортных средства", - говорится в сообщении.Утром и в течение дня проезд к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани был свободен.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Накануне вечером мостовой переход перекрывали для автотранспорта на полтора часа. Сейчас движение по мосту открыто.Киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данныеСитуация на Крымском мосту на утро вторникаРабота Керченской переправы во вторник: погода и трафик
https://crimea.ria.ru/20230807/chto-proiskhodit-na-vezde-v-krym-posle-udara-po-chongarskomu-mostu-1130589464.html
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда

Со стороны Керчи в очереди на досмотр у Крымского моста находится 172 автомобиля

15:12 08.08.2023 (обновлено: 16:05 08.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Со стороны Керчи в очереди на досмотр у Крымского моста находятся 172 автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
При этом со стороны Краснодарского края проезд свободен.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 172 транспортных средства", - говорится в сообщении.
Утром и в течение дня проезд к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани был свободен.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Накануне вечером мостовой переход перекрывали для автотранспорта на полтора часа. Сейчас движение по мосту открыто.
Киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.
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