https://crimea.ria.ru/20230808/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-rastet-aktualnye-dannye-1130599545.html
Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные
Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные
На накопительных парковках в поселке Ильич Темрюкского района находится 121 транспортное средство. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T11:02
2023-08-08T11:02
2023-08-08T11:51
краснодарский край
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На накопительных парковках в поселке Ильич Темрюкского района находится 121 транспортное средство. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Остальные накопительные площадки выведены в резерв. Задействовать их будут по мере необходимости.Всего из порта Кавказ в порт Керчь за прошедшие сутки было направлено 317 машин. Из них 276 грузовиков и 41 автобус. 1 605 пассажиров переправили через пролив паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2".С 17 июля, после возобновления работы Керченской паромной переправы, перевезено более 49 тысяч пассажиров, почти 12 тысяч автомобилей и свыше тысячи пассажирских автобусов.Переправиться на полуостров на легком автомобиле можно по Крымскому мосту. На утро 10 августа, по официальным данным, движение с обеих сторон Крымского моста осуществляется без затруднений: очередей к пунктам досмотра нет. Кроме того, возможен проезд по сухопутному коридору через новые территории.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с бензином в КрымуОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230808/situatsiya-na-krymskom-mostu-na-utro-vtornika-1130595644.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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краснодарский край, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, новости
Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные
Со стороны Краснодарского края в очереди на паромную переправу скопилось более 100 машин
11:02 08.08.2023 (обновлено: 11:51 08.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На накопительных парковках в поселке Ильич Темрюкского района находится 121 транспортное средство. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"108 грузовиков и 13 автобусов ожидают своей очереди со стороны Краснодарского края по направлению к Керченской переправе", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Остальные накопительные площадки выведены в резерв. Задействовать их будут по мере необходимости.
Всего из порта Кавказ в порт Керчь за прошедшие сутки было направлено 317 машин. Из них 276 грузовиков и 41 автобус. 1 605 пассажиров переправили через пролив паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2".
С 17 июля, после возобновления работы Керченской паромной переправы, перевезено
более 49 тысяч пассажиров, почти 12 тысяч автомобилей и свыше тысячи пассажирских автобусов.
Переправиться на полуостров на легком автомобиле можно по Крымскому мосту. На утро 10 августа, по официальным данным, движение с обеих сторон Крымского моста осуществляется без затруднений
: очередей к пунктам досмотра нет. Кроме того, возможен проезд по сухопутному коридору через новые территории.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.
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