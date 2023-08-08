Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230808/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-rastet-aktualnye-dannye-1130599545.html
Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные
Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные
На накопительных парковках в поселке Ильич Темрюкского района находится 121 транспортное средство. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T11:02
2023-08-08T11:51
краснодарский край
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766323_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_de2893f7e629ab39148d026156e87c3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На накопительных парковках в поселке Ильич Темрюкского района находится 121 транспортное средство. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Остальные накопительные площадки выведены в резерв. Задействовать их будут по мере необходимости.Всего из порта Кавказ в порт Керчь за прошедшие сутки было направлено 317 машин. Из них 276 грузовиков и 41 автобус. 1 605 пассажиров переправили через пролив паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2".С 17 июля, после возобновления работы Керченской паромной переправы, перевезено более 49 тысяч пассажиров, почти 12 тысяч автомобилей и свыше тысячи пассажирских автобусов.Переправиться на полуостров на легком автомобиле можно по Крымскому мосту. На утро 10 августа, по официальным данным, движение с обеих сторон Крымского моста осуществляется без затруднений: очередей к пунктам досмотра нет. Кроме того, возможен проезд по сухопутному коридору через новые территории.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с бензином в КрымуОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230808/situatsiya-na-krymskom-mostu-na-utro-vtornika-1130595644.html
краснодарский край
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766323_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d3a7639d4cbc76ccee5712432af7e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, новости
Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные

Со стороны Краснодарского края в очереди на паромную переправу скопилось более 100 машин

11:02 08.08.2023 (обновлено: 11:51 08.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе Керченской паромной переправы
Накопитель в районе Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На накопительных парковках в поселке Ильич Темрюкского района находится 121 транспортное средство. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"108 грузовиков и 13 автобусов ожидают своей очереди со стороны Краснодарского края по направлению к Керченской переправе", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Остальные накопительные площадки выведены в резерв. Задействовать их будут по мере необходимости.
Всего из порта Кавказ в порт Керчь за прошедшие сутки было направлено 317 машин. Из них 276 грузовиков и 41 автобус. 1 605 пассажиров переправили через пролив паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2".
С 17 июля, после возобновления работы Керченской паромной переправы, перевезено более 49 тысяч пассажиров, почти 12 тысяч автомобилей и свыше тысячи пассажирских автобусов.
Переправиться на полуостров на легком автомобиле можно по Крымскому мосту. На утро 10 августа, по официальным данным, движение с обеих сторон Крымского моста осуществляется без затруднений: очередей к пунктам досмотра нет. Кроме того, возможен проезд по сухопутному коридору через новые территории.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
07:17Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на Крымском мосту на утро вторника
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит с бензином в Крыму
Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива
Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
 
Краснодарский крайКерченская паромная переправаКерченский проливТранспортОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Звуки взрывов в Крыму – что происходит
12:29Мошенница лишила пенсионерку из Ялты квартиры и 11 млн рублей
12:16Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка от отравления газом
12:07Украинский десант попытался высадиться в Херсонской области
11:38ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области
11:29Группировка "Днепр" бьет по позициям ВСУ: уничтожены 30 боевиков
11:15Тройное ДТП под Симферополем – есть пострадавшие
11:02Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные
10:38Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя
10:27ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов
09:59Где в Крыму двое суток не будет воды – адреса
09:40У России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев
09:20Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировке
08:45Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе Зеленского
08:34Работа Керченской переправы во вторник: погода и трафик
08:24Насколько Крым готов к началу отопительного сезона
08:09Смертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске
07:58К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта
07:28Машков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперации
07:17Ситуация на Крымском мосту на утро вторника
Лента новостейМолния