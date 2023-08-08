https://crimea.ria.ru/20230808/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-rastet-aktualnye-dannye-1130599545.html

Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные

Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Очередь на Керченскую переправу растет: актуальные данные

На накопительных парковках в поселке Ильич Темрюкского района находится 121 транспортное средство. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T11:02

2023-08-08T11:02

2023-08-08T11:51

краснодарский край

керченская паромная переправа

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На накопительных парковках в поселке Ильич Темрюкского района находится 121 транспортное средство. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Остальные накопительные площадки выведены в резерв. Задействовать их будут по мере необходимости.Всего из порта Кавказ в порт Керчь за прошедшие сутки было направлено 317 машин. Из них 276 грузовиков и 41 автобус. 1 605 пассажиров переправили через пролив паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2".С 17 июля, после возобновления работы Керченской паромной переправы, перевезено более 49 тысяч пассажиров, почти 12 тысяч автомобилей и свыше тысячи пассажирских автобусов.Переправиться на полуостров на легком автомобиле можно по Крымскому мосту. На утро 10 августа, по официальным данным, движение с обеих сторон Крымского моста осуществляется без затруднений: очередей к пунктам досмотра нет. Кроме того, возможен проезд по сухопутному коридору через новые территории.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с бензином в КрымуОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230808/situatsiya-na-krymskom-mostu-na-utro-vtornika-1130595644.html

краснодарский край

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, новости