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Работа Керченской переправы во вторник: погода и трафик

Работа Керченской переправы во вторник: погода и трафик - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Работа Керченской переправы во вторник: погода и трафик

Керченская паромная переправа во вторник, 8 августа, работает в штатном режиме, погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-08-08T08:34

2023-08-08T08:34

2023-08-08T09:23

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"Действующих штормовых предупреждений нет, - говорится в Telegram-канале ведомства. - По прогнозу Росгидромета, 8 августа ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Без осадков, видимость хорошая. Высота волн 10-60 см. Температура воздуха +30...+32. Температура воды в море +26...+27 градусов".С 17 июля через Керченский пролив перевезено 49 507 пассажиров, 11 729 автомобилей и 1 328 пассажирских автобусов. За прошлые сутки паромы выполнили 14 рейсов.Всего с восьмого октября 2022 года по восьмое августа 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 248 127 пассажиров и 171 191 грузовик. Паромы выполнили 5 142 рейса.Сейчас Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей. Преимущество у фур со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Также переправляют через пролив рейсовые автобусы с пассажирами.Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаСитуация на Крымском мосту на утро вторникаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуПункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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