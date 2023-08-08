https://crimea.ria.ru/20230808/obem-stroitelnykh-rabot-v-rossii-vyros-na-92--putin-1130606313.html

Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин

Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин

Объем строительных работ в России в первом полугодии текущего года вырос на 9,2%, отрасль развивается очень хорошими темпами. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T17:17

2023-08-08T17:17

2023-08-08T17:17

россия

жилье

владимир путин (политик)

новости

переселение из аварийного жилья

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Объем строительных работ в России в первом полугодии текущего года вырос на 9,2%, отрасль развивается очень хорошими темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом – почти 13%.Путин также отметил, что в сфере строительства жилья Россия достигла лучших показателей за всю историю. В этом году введено в эксплуатацию 24 млн квадратных метров, рост составил 8%.При этом только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, добавил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовКогда в Крыму достроят современные экотехнопаркиВторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, владимир путин (политик), новости, переселение из аварийного жилья, общество