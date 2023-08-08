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Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин
Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин
Объем строительных работ в России в первом полугодии текущего года вырос на 9,2%, отрасль развивается очень хорошими темпами. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T17:17
2023-08-08T17:17
2023-08-08T17:17
россия
жилье
владимир путин (политик)
новости
переселение из аварийного жилья
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Объем строительных работ в России в первом полугодии текущего года вырос на 9,2%, отрасль развивается очень хорошими темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом – почти 13%.Путин также отметил, что в сфере строительства жилья Россия достигла лучших показателей за всю историю. В этом году введено в эксплуатацию 24 млн квадратных метров, рост составил 8%.При этом только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, добавил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовКогда в Крыму достроят современные экотехнопаркиВторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, жилье, владимир путин (политик), новости, переселение из аварийного жилья, общество
Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин
Путин: объем строительных работ в России в первом полугодии 2023 года вырос на 9,2%
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Объем строительных работ в России в первом полугодии текущего года вырос на 9,2%, отрасль развивается очень хорошими темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Объем строительных работ в 2020-2022 годах увеличился почти на 15%, а в первом полугодии текущего года продолжает расти. По предварительным данным, он составил 9,2%. Это к базе того, что уже сложилось. Отрасль демонстрирует очень хорошие показатели", – сказал глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
По словам российского лидера, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом – почти 13%.
Путин также отметил, что в сфере строительства жилья Россия достигла лучших показателей за всю историю. В этом году введено в эксплуатацию 24 млн квадратных метров, рост составил 8%.
При этом только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, добавил президент.
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