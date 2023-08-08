Рейтинг@Mail.ru
Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230808/obem-stroitelnykh-rabot-v-rossii-vyros-na-92--putin-1130606313.html
Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин
Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин
Объем строительных работ в России в первом полугодии текущего года вырос на 9,2%, отрасль развивается очень хорошими темпами. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T17:17
2023-08-08T17:17
россия
жилье
владимир путин (политик)
новости
переселение из аварийного жилья
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/13/1122089273_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_90d683ef33ff79ffee67c7d7dd9506bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Объем строительных работ в России в первом полугодии текущего года вырос на 9,2%, отрасль развивается очень хорошими темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом – почти 13%.Путин также отметил, что в сфере строительства жилья Россия достигла лучших показателей за всю историю. В этом году введено в эксплуатацию 24 млн квадратных метров, рост составил 8%.При этом только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, добавил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовКогда в Крыму достроят современные экотехнопаркиВторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/13/1122089273_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_de7be91a44be62612676bf17fc15cd4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жилье, владимир путин (политик), новости, переселение из аварийного жилья, общество
Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин

Путин: объем строительных работ в России в первом полугодии 2023 года вырос на 9,2%

17:17 08.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительные работы
Строительные работы - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Объем строительных работ в России в первом полугодии текущего года вырос на 9,2%, отрасль развивается очень хорошими темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Объем строительных работ в 2020-2022 годах увеличился почти на 15%, а в первом полугодии текущего года продолжает расти. По предварительным данным, он составил 9,2%. Это к базе того, что уже сложилось. Отрасль демонстрирует очень хорошие показатели", – сказал глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

По словам российского лидера, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом – почти 13%.
Путин также отметил, что в сфере строительства жилья Россия достигла лучших показателей за всю историю. В этом году введено в эксплуатацию 24 млн квадратных метров, рост составил 8%.
При этом только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, добавил президент.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов
Когда в Крыму достроят современные экотехнопарки
Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом
 
РоссияЖильеВладимир Путин (политик)НовостиПереселение из аварийного жильяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:55"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса
18:28В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
18:08Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня
17:52Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области
17:43Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей
17:27Умер легендарный киноголос 90-х Леонид Володарский
17:17Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин
16:55Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья
16:31Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах Крыма
16:02Смертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушки
15:43Утрачены безвозвратно: сколько людей и техники потеряли ВСУ за сутки
15:31ФСБ задержала в Крыму наркодилера с каннабисом в коробке из-под сока
15:29Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении
15:12Ситуация у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда
14:59ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица"
14:47Что показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – эксперт
14:32ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбиты
13:39Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе
12:57Звуки взрывов в Крыму – что происходит
12:29Мошенница лишила пенсионерку из Ялты квартиры и 11 млн рублей
Лента новостейМолния