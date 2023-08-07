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Нашли еще два тела: число погибших при подрыве Каховской ГЭС выросло - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Нашли еще два тела: число погибших при подрыве Каховской ГЭС выросло
Нашли еще два тела: число погибших при подрыве Каховской ГЭС выросло - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Нашли еще два тела: число погибших при подрыве Каховской ГЭС выросло
Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 57, найдены тела еще двух человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T10:11
2023-08-07T10:11
каховская гэс
разрушение каховской гэс
херсонская область
новости
общество
украина
россия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 57, найдены тела еще двух человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.Также уточняется, что еще 175 жителей региона обратились в местные больницы с переохлаждением и другими травами.ВСУ в ночь на 6 июня ударили по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению нескольких районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По словам министра обороны Сергея Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС в связи с ослаблением позиций ВСУ на Херсонском направлении, откуда перебросил войска в район так называемого контрнаступления.По состоянию на 2 августа, почти 163 миллиона рублей государственной поддержки выплатили жителям пострадавших от наводнения районов. Это материальная помощь, компенсации за вред здоровью и потерю имущества, а также выплаты в связи со смертью близких родственников.Читайте также на РИА Новости Крым:Урон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаКаховскую ГЭС восстановят однозначно – СальдоМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html
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Новости
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, херсонская область, новости, общество, украина, россия, новые регионы россии
Нашли еще два тела: число погибших при подрыве Каховской ГЭС выросло

Экстренные службы: число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 57 человек

10:11 07.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗатопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
Затопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 57, найдены тела еще двух человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.

"Обнаружены тела еще двух человек, всего погибших при прорыве ГЭС – 57", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что еще 175 жителей региона обратились в местные больницы с переохлаждением и другими травами.
ВСУ в ночь на 6 июня ударили по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению нескольких районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По словам министра обороны Сергея Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС в связи с ослаблением позиций ВСУ на Херсонском направлении, откуда перебросил войска в район так называемого контрнаступления.
По состоянию на 2 августа, почти 163 миллиона рублей государственной поддержки выплатили жителям пострадавших от наводнения районов. Это материальная помощь, компенсации за вред здоровью и потерю имущества, а также выплаты в связи со смертью близких родственников.
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