https://crimea.ria.ru/20230804/krymchanin-masteril-vzryvchatku-na-domu-i-poluchil-5-let-kolonii-1130530939.html

Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии

Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии

Суд приговорил 56-летнего крымчанина к пяти годам колонии за незаконное приобретение и изготовление метательных взрывчатых веществ, общая масса которых... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T12:01

2023-08-04T12:01

2023-08-04T12:01

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Суд приговорил 56-летнего крымчанина к пяти годам колонии за незаконное приобретение и изготовление метательных взрывчатых веществ, общая масса которых составила 1,8 тонны. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.Как отметили в ведомстве, в ходе обыска в складском помещении, где подсудимый организовал мастерскую, правоохранители обнаружили 1,8 тонны метательных взрывчатых веществ. Масса изъятой взрывчатки в тротиловом эквиваленте составляет 1,2 тонны."Незаконные приобретение и хранение подсудимым метательных взрывных веществ могли привести к катастрофическим последствиям в случае их использования для совершения намеренного подрыва, а также при случайной детонации в границах населенного пункта из-за нарушений техники безопасности", - подчеркнули в ФСБ.Суд первой и апелляционной инстанций признал подсудимого виновным и приговорил его к пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом.Изъятые взрывчатые вещества переданы Министерству обороны РФ для использования по назначению.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма АксеноваФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионахФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, армянск, министерство обороны рф, новости крыма, приговор, суд