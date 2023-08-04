https://crimea.ria.ru/20230804/krymchanin-masteril-vzryvchatku-na-domu-i-poluchil-5-let-kolonii-1130530939.html
Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии
Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии
Суд приговорил 56-летнего крымчанина к пяти годам колонии за незаконное приобретение и изготовление метательных взрывчатых веществ, общая масса которых... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T12:01
2023-08-04T12:01
2023-08-04T12:01
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
крым
армянск
министерство обороны рф
новости крыма
приговор
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Суд приговорил 56-летнего крымчанина к пяти годам колонии за незаконное приобретение и изготовление метательных взрывчатых веществ, общая масса которых составила 1,8 тонны. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.Как отметили в ведомстве, в ходе обыска в складском помещении, где подсудимый организовал мастерскую, правоохранители обнаружили 1,8 тонны метательных взрывчатых веществ. Масса изъятой взрывчатки в тротиловом эквиваленте составляет 1,2 тонны."Незаконные приобретение и хранение подсудимым метательных взрывных веществ могли привести к катастрофическим последствиям в случае их использования для совершения намеренного подрыва, а также при случайной детонации в границах населенного пункта из-за нарушений техники безопасности", - подчеркнули в ФСБ.Суд первой и апелляционной инстанций признал подсудимого виновным и приговорил его к пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом.Изъятые взрывчатые вещества переданы Министерству обороны РФ для использования по назначению.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма АксеноваФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионахФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России
крым
армянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, армянск, министерство обороны рф, новости крыма, приговор, суд
Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии
ФСБ: крымчанин получил 5 лет колонии за изготовление двух тонн самодельной взрывчатки
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Суд приговорил 56-летнего крымчанина к пяти годам колонии за незаконное приобретение и изготовление метательных взрывчатых веществ, общая масса которых составила 1,8 тонны. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
"Житель Армянска с сентября по декабрь 2022 года незаконно приобрел не менее 186 артиллерийских выстрелов калибра 152 мм. Самостоятельно разбирал боеприпасы для получения лома цветных металлов и метательных взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в ходе обыска в складском помещении, где подсудимый организовал мастерскую, правоохранители обнаружили 1,8 тонны метательных взрывчатых веществ. Масса изъятой взрывчатки в тротиловом эквиваленте составляет 1,2 тонны.
"Незаконные приобретение и хранение подсудимым метательных взрывных веществ могли привести к катастрофическим последствиям в случае их использования для совершения намеренного подрыва, а также при случайной детонации в границах населенного пункта из-за нарушений техники безопасности", - подчеркнули в ФСБ.
Суд первой и апелляционной инстанций признал подсудимого виновным и приговорил его к пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом.
Изъятые взрывчатые вещества переданы Министерству обороны РФ для использования по назначению.
Читайте также на РИА Новости Крым: