Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230804/krymchanin-masteril-vzryvchatku-na-domu-i-poluchil-5-let-kolonii-1130530939.html
Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии
Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии
Суд приговорил 56-летнего крымчанина к пяти годам колонии за незаконное приобретение и изготовление метательных взрывчатых веществ, общая масса которых... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T12:01
2023-08-04T12:01
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
крым
армянск
министерство обороны рф
новости крыма
приговор
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Суд приговорил 56-летнего крымчанина к пяти годам колонии за незаконное приобретение и изготовление метательных взрывчатых веществ, общая масса которых составила 1,8 тонны. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.Как отметили в ведомстве, в ходе обыска в складском помещении, где подсудимый организовал мастерскую, правоохранители обнаружили 1,8 тонны метательных взрывчатых веществ. Масса изъятой взрывчатки в тротиловом эквиваленте составляет 1,2 тонны."Незаконные приобретение и хранение подсудимым метательных взрывных веществ могли привести к катастрофическим последствиям в случае их использования для совершения намеренного подрыва, а также при случайной детонации в границах населенного пункта из-за нарушений техники безопасности", - подчеркнули в ФСБ.Суд первой и апелляционной инстанций признал подсудимого виновным и приговорил его к пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом.Изъятые взрывчатые вещества переданы Министерству обороны РФ для использования по назначению.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма АксеноваФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионахФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России
крым
армянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, армянск, министерство обороны рф, новости крыма, приговор, суд
Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии

ФСБ: крымчанин получил 5 лет колонии за изготовление двух тонн самодельной взрывчатки

12:01 04.08.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Суд приговорил 56-летнего крымчанина к пяти годам колонии за незаконное приобретение и изготовление метательных взрывчатых веществ, общая масса которых составила 1,8 тонны. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
"Житель Армянска с сентября по декабрь 2022 года незаконно приобрел не менее 186 артиллерийских выстрелов калибра 152 мм. Самостоятельно разбирал боеприпасы для получения лома цветных металлов и метательных взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в ходе обыска в складском помещении, где подсудимый организовал мастерскую, правоохранители обнаружили 1,8 тонны метательных взрывчатых веществ. Масса изъятой взрывчатки в тротиловом эквиваленте составляет 1,2 тонны.
"Незаконные приобретение и хранение подсудимым метательных взрывных веществ могли привести к катастрофическим последствиям в случае их использования для совершения намеренного подрыва, а также при случайной детонации в границах населенного пункта из-за нарушений техники безопасности", - подчеркнули в ФСБ.
Суд первой и апелляционной инстанций признал подсудимого виновным и приговорил его к пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом.
Изъятые взрывчатые вещества переданы Министерству обороны РФ для использования по назначению.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионах
ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияКрымАрмянскМинистерство обороны РФНовости КрымаПриговорСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25Наезд на пешеходов в Джанкое – ведется проверка
15:06ВС РФ контратаковали на Донецком направлении и заняли выгодные позиции
14:56Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца
14:23Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет
14:18В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов
13:48Крымский мост открыли для автотранспорта
13:40ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину
13:21Крымский мост закрыт
13:03Назван скрытый мотив переговоров США и Украины о гарантиях безопасности
12:48Выпил и пошел на "дело": крымчанин попытался украсть у соседа ювелирку
12:19Сбой в работе банковских терминалов произошел в Крыму
12:01Крымчанин мастерил взрывчатку на дому и получил 5 лет колонии
11:36Звуки стрельбы в Севастополе – работают военные
11:06Пособников ВСУ задержали в Херсонской области
10:57ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском
10:45"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человек
10:37СК возбудил дело по факту разрушения военного мемориала в Керчи
10:21Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины
10:09Костя Цзю стал крестным отцом боксера из Крыма
09:28Шойгу в зоне спецоперации показали захваченную у ВСУ западную технику
Лента новостейМолния