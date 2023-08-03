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Пригород Симферополя на сутки останется без воды

Пригород Симферополя на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Пригород Симферополя на сутки останется без воды

Пять населенных пунктов в пригороде Симферополя на сутки останутся без воды, отключить ее планируют в четверг вечером. Об этом сообщает симферопольский филиал... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T18:32

2023-08-03T18:32

2023-08-03T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов в пригороде Симферополя на сутки останутся без воды, отключить ее планируют в четверг вечером. Об этом сообщает симферопольский филиал предприятия "Вода Крыма".Специалисты рассчитывают выполнить основной объем работ к вечеру пятницы, однако полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 субботы."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно", - заключили в "Воде Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму не будет водыСеверо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищахБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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