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Пригород Симферополя на сутки останется без воды
Пригород Симферополя на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Пригород Симферополя на сутки останется без воды
Пять населенных пунктов в пригороде Симферополя на сутки останутся без воды, отключить ее планируют в четверг вечером. Об этом сообщает симферопольский филиал... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T18:32
2023-08-03T18:32
2023-08-03T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов в пригороде Симферополя на сутки останутся без воды, отключить ее планируют в четверг вечером. Об этом сообщает симферопольский филиал предприятия "Вода Крыма".Специалисты рассчитывают выполнить основной объем работ к вечеру пятницы, однако полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 субботы."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно", - заключили в "Воде Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму не будет водыСеверо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищахБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
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Пригород Симферополя на сутки останется без воды
Пять населенных пунктов под Симферополем на сутки останутся без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов в пригороде Симферополя на сутки останутся без воды, отключить ее планируют в четверг вечером. Об этом сообщает симферопольский филиал предприятия "Вода Крыма".
"В рамках мероприятий по переустройству магистрального трубопровода с 23:00 3 августа и до 23:00 (ориентировочно) 4 августа подрядной организацией будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе Московского шоссе. На период выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение в поселках Грэсовский, Комсомольское, Битумное, а также селах Белоглинка и Укромное", - говорится в сообщении.
Специалисты рассчитывают выполнить основной объем работ к вечеру пятницы, однако полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 субботы.
"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно", - заключили в "Воде Крыма".
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