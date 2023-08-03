https://crimea.ria.ru/20230803/gde-v-krymu-ne-budet-vody-1130502689.html

Где в Крыму не будет воды

Где в Крыму не будет воды - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Где в Крыму не будет воды

В четверг будет ограничено водоснабжение в Феодосии, Евпатории, поселке Молодежное Симферопольского района, Красноперекопском и Ленинском районах. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T08:34

2023-08-03T08:34

2023-08-03T08:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В четверг будет ограничено водоснабжение в Феодосии, Евпатории, поселке Молодежное Симферопольского района, Красноперекопском и Ленинском районах. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".Феодосия: с 18-00 до 23-59В рамках капитального ремонта автомобильной трассы 97 силами подрядной организации будут выполняться работы по переустройству сетей водоснабжения и водоотведения в районе подъезда к Феодосии.На время проведения работ на магистральных водоводах с 18-00 3 августа до 09-00 (ориентировочно) 4 августа будет ограничена подача воды в мкрн Ближние Камыши, с. Береговое, поселок Приморский.При необходимости будет организован подвоз питьевой воды населению специализированным транспортом согласно поступающих заявок. Оставить заявку можно по телефону +7 (978) 715-70-77Евпатория: с 11:00 до 19:00В связи с проведением ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода по адресу ул. Виноградная пересечение с ул. 51 Армии будет ограничено водоснабжение микрорайонов Исмаил Бей, Спутник 1.Евпаторийским филиалом будет организован подвоз воды, подробная информация по тел. +7978 821-31-37.Симферополь, Молодежное: с 01:00 до 15:00ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Виноградная, ул. Ягодная, ул. Дачная, ул. Миндальная, ул. Зеленая, ул. Вокзальная, ул. Запрудная.Красноперекопский район, с. Ишунь: с 08:00 до 15:00ул. Баранова, ул. Толстого, ул. Лермонтова, ул. Есенина, ул. Дубинина, ул. Л. Украинки, ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Вишневая, ул. Чапаева, ул. Горького, ул. Морская, ул. Комсомольская.Ленинский район: с 00:00 до 15:00села Семисотка, Батальное, Ерофеево, Уварово, Ленино, Ильичево, Луговое, Южное.Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас воды на период проведения работ.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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