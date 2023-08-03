https://crimea.ria.ru/20230803/kontrakt-s-vs-rossii-podpisali-bolee-231-tysyachi-chelovek---medvedev-1130518495.html

Контракт с ВС России подписали более 231 тысячи человек - Медведев

Контракт с ВС России подписали более 231 тысячи человек - Медведев - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Контракт с ВС России подписали более 231 тысячи человек - Медведев

Более 231 тысячи человек принято на контракт с Вооруженными силами России с начала этого года. Об этом со ссылкой на замруководителя Совбеза РФ Дмитрия... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T17:00

2023-08-03T17:00

2023-08-03T17:00

вооруженные силы россии

служба в вс рф по контракту

дмитрий медведев

армия и флот

новости

сво

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Более 231 тысячи человек принято на контракт с Вооруженными силами России с начала этого года. Об этом со ссылкой на замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сообщает РИА Новости.Медведев подчеркнул, что одной из ключевых задач остается сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого, по его словам, уже приняты организационные, экономические, социальные решения. Замглавы Совбеза напомнил, что для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест. Кроме того, устранен дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников."Устранен и дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Во всех субъектах установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты", - добавил он.Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею выровнять денежное довольствие для всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С такой инициативой выступил первый зампред Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.Читайте также на РИА Новости Крым:Денежное довольствие участников СВО уравняютПутин подписал указ о выплате контрактникам 195 тысяч рублейДобровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий

https://crimea.ria.ru/20230720/kto-i-kak-mozhet-zaklyuchit-kontrakt-s-mo--otvet-voennogo-komissara-1130197322.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, служба в вс рф по контракту, дмитрий медведев, армия и флот, новости, сво, россия