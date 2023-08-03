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Контракт с ВС России подписали более 231 тысячи человек - Медведев - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Контракт с ВС России подписали более 231 тысячи человек - Медведев
Контракт с ВС России подписали более 231 тысячи человек - Медведев - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Контракт с ВС России подписали более 231 тысячи человек - Медведев
Более 231 тысячи человек принято на контракт с Вооруженными силами России с начала этого года. Об этом со ссылкой на замруководителя Совбеза РФ Дмитрия... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T17:00
2023-08-03T17:00
вооруженные силы россии
служба в вс рф по контракту
дмитрий медведев
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Более 231 тысячи человек принято на контракт с Вооруженными силами России с начала этого года. Об этом со ссылкой на замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сообщает РИА Новости.Медведев подчеркнул, что одной из ключевых задач остается сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого, по его словам, уже приняты организационные, экономические, социальные решения. Замглавы Совбеза напомнил, что для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест. Кроме того, устранен дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников."Устранен и дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Во всех субъектах установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты", - добавил он.Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею выровнять денежное довольствие для всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С такой инициативой выступил первый зампред Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.Читайте также на РИА Новости Крым:Денежное довольствие участников СВО уравняютПутин подписал указ о выплате контрактникам 195 тысяч рублейДобровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий
https://crimea.ria.ru/20230720/kto-i-kak-mozhet-zaklyuchit-kontrakt-s-mo--otvet-voennogo-komissara-1130197322.html
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вооруженные силы россии, служба в вс рф по контракту, дмитрий медведев, армия и флот, новости, сво, россия
Контракт с ВС России подписали более 231 тысячи человек - Медведев

Медведев: контракт с ВС России с начала года подписали более 231 тысячи человек

17:00 03.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенная служба
Военная служба - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Более 231 тысячи человек принято на контракт с Вооруженными силами России с начала этого года. Об этом со ссылкой на замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сообщает РИА Новости.
"По данным министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ.
Медведев подчеркнул, что одной из ключевых задач остается сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого, по его словам, уже приняты организационные, экономические, социальные решения. Замглавы Совбеза напомнил, что для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест. Кроме того, устранен дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников.
"Устранен и дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Во всех субъектах установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею выровнять денежное довольствие для всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С такой инициативой выступил первый зампред Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.
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