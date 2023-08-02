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В Феодосии росгвардейцы спасли двухлетнюю девочку
В Феодосии росгвардейцы спасли двухлетнюю девочку - РИА Новости Крым, 02.08.2023
В Феодосии росгвардейцы спасли двухлетнюю девочку
В Феодосии патруль Росгвардии обеспечил беспрепятственный проезд к больнице семье с двухлетней девочкой, которой резко стало плохо в дороге. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T08:17
2023-08-02T08:17
2023-08-02T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии патруль Росгвардии обеспечил беспрепятственный проезд к больнице семье с двухлетней девочкой, которой резко стало плохо в дороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что силовики заметили на обочине припаркованную машину, а рядом с ней мужчину с малолетним ребенком на руках.Патрульные незамедлительно обеспечили беспрепятственный проезд автомобиля в детскую больницу Феодосии, где ребенок смог получить квалифицированную медицинскую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Херсона в Крым эвакуировали тяжелобольного ребенкаПропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчикаЛодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов
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крым, феодосия, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), общество, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
В Феодосии росгвардейцы спасли двухлетнюю девочку
В Феодосии патруль Росгвардии помог доставить двухлетнюю девочку в больницу