https://crimea.ria.ru/20230802/v-feodosii-rosgvardeytsy-spasli-dvukhletnyuyu-devochku-1130478831.html

В Феодосии росгвардейцы спасли двухлетнюю девочку

В Феодосии росгвардейцы спасли двухлетнюю девочку - РИА Новости Крым, 02.08.2023

В Феодосии росгвардейцы спасли двухлетнюю девочку

В Феодосии патруль Росгвардии обеспечил беспрепятственный проезд к больнице семье с двухлетней девочкой, которой резко стало плохо в дороге. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T08:17

2023-08-02T08:17

2023-08-02T08:17

крым

феодосия

происшествия

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии патруль Росгвардии обеспечил беспрепятственный проезд к больнице семье с двухлетней девочкой, которой резко стало плохо в дороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что силовики заметили на обочине припаркованную машину, а рядом с ней мужчину с малолетним ребенком на руках.Патрульные незамедлительно обеспечили беспрепятственный проезд автомобиля в детскую больницу Феодосии, где ребенок смог получить квалифицированную медицинскую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Херсона в Крым эвакуировали тяжелобольного ребенкаПропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчикаЛодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов

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2023

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крым, феодосия, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), общество, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма