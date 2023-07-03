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Пропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Пропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчика
Пропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Пропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчика
Росгвардейцы отыскали и вернули матери малолетнего ребенка, который пропал во время прогулки на детской площадке в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T17:09
2023-07-03T17:09
севастополь
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
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дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Росгвардейцы отыскали и вернули матери малолетнего ребенка, который пропал во время прогулки на детской площадке в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что инцидент произошел в Гагаринском районе города. О пропаже ребенка правоохранителям сообщила мама. Она пояснила, что отвлеклась и потеряла из вида сына, который играл на детской площадке.Ранее сотрудники МЧС Крыма спасли двух подростков, которые поздно вечером потерялись в горах в районе водопада Учан-Су недалеко от Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улицеКоптеры и охрана: "ЛизаАлерт" начали искать людей в новых регионах России"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года
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РИА Новости Крым
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севастополь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, общество, новости, дети
Пропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчика

Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося в Севастополе 4-летнего мальчика

17:09 03.07.2023
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюСотрудники Росгвардии нашли потерявшегося в Севастополе 4-летнего мальчика
Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося в Севастополе 4-летнего мальчика
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Росгвардейцы отыскали и вернули матери малолетнего ребенка, который пропал во время прогулки на детской площадке в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел в Гагаринском районе города. О пропаже ребенка правоохранителям сообщила мама. Она пояснила, что отвлеклась и потеряла из вида сына, который играл на детской площадке.
"Правоохранители обнаружили разыскиваемого ребенка в одном из близлежащих дворов и передали взволнованной матери. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
Ранее сотрудники МЧС Крыма спасли двух подростков, которые поздно вечером потерялись в горах в районе водопада Учан-Су недалеко от Ялты.
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