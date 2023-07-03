https://crimea.ria.ru/20230703/propal-s-detskoy-ploschadki-v-sevastopole-nashli-4-letnego-malchika-1129784963.html

Пропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчика

Пропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Пропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчика

Росгвардейцы отыскали и вернули матери малолетнего ребенка, который пропал во время прогулки на детской площадке в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T17:09

2023-07-03T17:09

2023-07-03T17:09

севастополь

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

происшествия

общество

новости

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Росгвардейцы отыскали и вернули матери малолетнего ребенка, который пропал во время прогулки на детской площадке в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что инцидент произошел в Гагаринском районе города. О пропаже ребенка правоохранителям сообщила мама. Она пояснила, что отвлеклась и потеряла из вида сына, который играл на детской площадке.Ранее сотрудники МЧС Крыма спасли двух подростков, которые поздно вечером потерялись в горах в районе водопада Учан-Су недалеко от Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улицеКоптеры и охрана: "ЛизаАлерт" начали искать людей в новых регионах России"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, общество, новости, дети