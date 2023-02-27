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Крымские спасатели эвакуировали двоих детей в горах над Ялтой
Крымские спасатели эвакуировали двоих детей в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Крымские спасатели эвакуировали двоих детей в горах над Ялтой
В Крыму спасли двух подростков, потерявшихся поздно вечером в горах в районе Ялты. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T15:35
2023-02-27T15:35
2023-02-27T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Крыму спасли двух подростков, потерявшихся поздно вечером в горах в районе Ялты. Об этом сообщили в МЧС республики.Информация о том, что в районе водопада Учан-Су пропали отправившиеся на прогулку подростки, поступила на пульт оперативного дежурного накануне в 21:45. К предполагаемому месту нахождения потерявшихся детей направилась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". В течение часа пострадавших обнаружили на верховье водопада Учан-Су над Ялтой. "Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавших в безопасное место. Автомобиль МЧС доставил несовершеннолетних к родителям. В медицинской помощи они не нуждались", - уточнили в ведомстве. Операция длилась более двух часов в густом тумане и темноте.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Чернореченском каньоне под Севастополем несколько часов искали потерявшихся туристов.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма ночью спасли туристов Беззаботные и в тапочках: как спастись в лесуКак горы встречают и провожают человека
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, происшествия, мчс крыма, общество, ялта, дети
Крымские спасатели эвакуировали двоих детей в горах над Ялтой
Специалисты МЧС Крыма спасли двух потерявшихся в горах подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Крыму спасли двух подростков, потерявшихся поздно вечером в горах в районе Ялты. Об этом сообщили в МЧС республики.
Информация о том, что в районе водопада Учан-Су пропали отправившиеся на прогулку подростки, поступила на пульт оперативного дежурного накануне в 21:45.
К предполагаемому месту нахождения потерявшихся детей направилась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". В течение часа пострадавших обнаружили на верховье водопада Учан-Су над Ялтой.
"Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавших в безопасное место. Автомобиль МЧС доставил несовершеннолетних к родителям. В медицинской помощи они не нуждались", - уточнили в ведомстве.
Операция длилась более двух часов в густом тумане и темноте.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Чернореченском каньоне под Севастополем несколько часов искали потерявшихся туристов.
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