https://crimea.ria.ru/20230227/krymskie-spasateli-evakuirovali-dvoikh-detey-v-gorakh-nad-yaltoy-1127232411.html

Крымские спасатели эвакуировали двоих детей в горах над Ялтой

Крымские спасатели эвакуировали двоих детей в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Крымские спасатели эвакуировали двоих детей в горах над Ялтой

В Крыму спасли двух подростков, потерявшихся поздно вечером в горах в районе Ялты. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T15:35

2023-02-27T15:35

2023-02-27T15:35

новости крыма

крым

происшествия

мчс крыма

общество

ялта

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111784/11/1117841163_0:24:1024:600_1920x0_80_0_0_337f9af1edf6ca3e87790d5641d73fc6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Крыму спасли двух подростков, потерявшихся поздно вечером в горах в районе Ялты. Об этом сообщили в МЧС республики.Информация о том, что в районе водопада Учан-Су пропали отправившиеся на прогулку подростки, поступила на пульт оперативного дежурного накануне в 21:45. К предполагаемому месту нахождения потерявшихся детей направилась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". В течение часа пострадавших обнаружили на верховье водопада Учан-Су над Ялтой. "Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавших в безопасное место. Автомобиль МЧС доставил несовершеннолетних к родителям. В медицинской помощи они не нуждались", - уточнили в ведомстве. Операция длилась более двух часов в густом тумане и темноте.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Чернореченском каньоне под Севастополем несколько часов искали потерявшихся туристов.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма ночью спасли туристов Беззаботные и в тапочках: как спастись в лесуКак горы встречают и провожают человека

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, происшествия, мчс крыма, общество, ялта, дети