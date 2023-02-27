https://crimea.ria.ru/20230227/v-gorakh-pod-sevastopolem-poteryalis-turisty-1127222038.html

В горах под Севастополем потерялись туристы

В горах под Севастополем потерялись туристы - РИА Новости Крым, 27.02.2023

В горах под Севастополем потерялись туристы

В Чернореченском каньоне несколько часов искали потерявшихся туристов. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты Севастополя. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T12:24

2023-02-27T12:24

2023-02-27T12:13

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Чернореченском каньоне несколько часов искали потерявшихся туристов. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты Севастополя.О людях, заблудившихся в ущелье реки Черной, оперативному дежурному сообщили около восьми часов вечера в субботу. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена поисковиков. В труднодоступной местности потерявшихся людей искали четверо спасателей.Работы завершили уже на следующие сутки – в воскресенье, почти в три часа ночи. Обнаруженных в горах пострадавших эвакуировали и доставили в безопасное место, помощь медиков им не потребовалась.Что делать, если потерялся в лесу90% происшествий в горно-лесной зоне случаются по халатности туристов. Кто-то пошел в горы в неподходящей одежде и обуви, кто-то не посмотрел прогноз погоды, а другие просто не продумали маршрут и заблудились.Спасатели настоятельно советуют планировать путешествие заранее. Если синоптики прогнозируют ливни и другую непогоду, от поездки лучше отказаться.Если вы сбились с пути – нужно осмотреться, и если становится понятно, что самим не выбраться - надо набирать номер 112. Это единая диспетчерская служба, которая действует по всей России. Дежурному надо сообщить, в какой вы местности (если есть возможность, то отправить свою геолокацию), сколько в группе человек и если ли среди вас дети. Далее нужно просто держать связь. Так вас найдут быстрее.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма ночью спасли туристов Беззаботные и в тапочках: как спастись в лесуКак горы встречают и провожают человека

https://crimea.ria.ru/20211211/kto-teryaetsya-v-krymu-gde-i-pochemu-1121691088.html

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