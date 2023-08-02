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Стрельба в Севастополе: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Стрельба в Севастополе: Развожаев назвал причину
Стрельба в Севастополе: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Стрельба в Севастополе: Развожаев назвал причину
В Севастополе подразделения Черноморского флота проводят тренировку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T19:11
2023-08-02T19:11
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе подразделения Черноморского флота проводят тренировку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что ситуация в городе спокойная.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в СевастополеСША и Запад координируют атаки на Крым и Москву – ПатрушевЭксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости крыма
Стрельба в Севастополе: Развожаев назвал причину

В Севастополе проходит противодиверсионная тренировка расчетов ЧФ

19:11 02.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе подразделения Черноморского флота проводят тренировку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Северном и Южном молах ориентировочно до 20.00 флот проводит очередную тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев добавил, что ситуация в городе спокойная.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотНовости Крыма
 
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