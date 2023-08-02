https://crimea.ria.ru/20230802/strelba-v-sevastopole-razvozhaev-nazval-prichinu-1130497461.html

Стрельба в Севастополе: Развожаев назвал причину

Стрельба в Севастополе: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Стрельба в Севастополе: Развожаев назвал причину

В Севастополе подразделения Черноморского флота проводят тренировку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T19:11

2023-08-02T19:11

2023-08-02T19:11

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе подразделения Черноморского флота проводят тренировку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что ситуация в городе спокойная.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в СевастополеСША и Запад координируют атаки на Крым и Москву – ПатрушевЭксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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