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В 31 регионе России выросло число заболевших COVID–19 - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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В 31 регионе России выросло число заболевших COVID–19
В 31 регионе России выросло число заболевших COVID–19 - РИА Новости Крым, 01.08.2023
В 31 регионе России выросло число заболевших COVID–19
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 31 регионе России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 29... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T21:12
2023-08-01T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 31 регионе России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 29 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Сводка по России"Увеличение заболеваемости отмечено в 31 субъекте Российской Федерации, в том числе в 11 регионах более, чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.За минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 049 пациентов с ковидом. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в 12 – более, чем в среднем по России.Выздоровело за семь дней 5 412 человек. Скончались от осложнений болезни 40 пациентов.Сводка по Крыму и СевастополюВ Крыму за неделю выявлено 34 новых случая заражения, в больницы попали 24 пациента. Выздоровели 67 человек.В Севастополе подтверждено 10 случаев коронавируса. В медучреждения поступил один человек, выздоровели 11. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отменили нормы тестирования на COVID-19В Крыму сняты все ограничения по COVID-19В России опять выросло число пациентов с COVID–19
https://crimea.ria.ru/20230505/covid-19-bolshe-ne-pandemiya-1128563054.html
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новости, коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, россия
В 31 регионе России выросло число заболевших COVID–19

Оперштаб: в 31 регионе России выросло число заболевших COVID–19

21:12 01.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 31 регионе России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 29 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.

Сводка по России

"Увеличение заболеваемости отмечено в 31 субъекте Российской Федерации, в том числе в 11 регионах более, чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 049 пациентов с ковидом. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в 12 – более, чем в среднем по России.
Выздоровело за семь дней 5 412 человек. Скончались от осложнений болезни 40 пациентов.

Сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму за неделю выявлено 34 новых случая заражения, в больницы попали 24 пациента. Выздоровели 67 человек.
В Севастополе подтверждено 10 случаев коронавируса. В медучреждения поступил один человек, выздоровели 11. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.
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