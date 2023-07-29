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В Саках инвалида оставили без электропандуса – Бастрыкин ждет доклад
В Саках инвалида оставили без электропандуса – Бастрыкин ждет доклад - РИА Новости Крым, 29.07.2023
В Саках инвалида оставили без электропандуса – Бастрыкин ждет доклад
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах, по которым крымские следователи отказались открывать уголовное дело по обращению... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T16:47
2023-07-29T16:47
2023-07-29T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах, по которым крымские следователи отказались открывать уголовное дело по обращению женины-инвалида из города Саки, сообщает пресс-служба Следкома РФ.По данным пресс-службы, женщина – инвалид первой группы, ветеран труда и почетный донор СССР – ранее пожаловалась в Telegram-канал Центрального Аппарата СК.Жалобу инвалида Бастрыкин ранее поручил проверить, однако Крымские следователи по итогам проверки отказали женщине в возбуждении уголовного дела. Теперь Глава СК РФ требует доклад о причинах, послуживших основаниями для отказа, а также о проделанной работе по оказанию помощи заявительнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин поручил завести уголовное дело о стоках на пляже в ЩелкиноВ Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует докладВ Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов
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РИА Новости Крым
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крымский следком, александр бастрыкин, новости крыма, общество, саки
В Саках инвалида оставили без электропандуса – Бастрыкин ждет доклад
Центральный Аппарат СК контролирует дело женщины-инвалида из Сак
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах, по которым крымские следователи отказались открывать уголовное дело по обращению женины-инвалида из города Саки, сообщает пресс-служба Следкома РФ.
По данным пресс-службы, женщина – инвалид первой группы, ветеран труда и почетный донор СССР – ранее пожаловалась в Telegram-канал Центрального Аппарата СК.
"Она сообщила о непринятии мер к установке в подъезде многоквартирного дома, в котором она проживает, электроподъемника. Это нарушает ее право на доступную среду и затрудняет свободный выход на улицу. Также женщина указала, что ей отказывают в передаче в собственность земельного участка, на котором расположен ее гараж", – сказано в сообщении.
Жалобу инвалида Бастрыкин ранее поручил проверить, однако Крымские следователи по итогам проверки отказали женщине в возбуждении уголовного дела. Теперь Глава СК РФ требует доклад о причинах, послуживших основаниями для отказа, а также о проделанной работе по оказанию помощи заявительнице.
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