https://crimea.ria.ru/20230729/v-sakakh-invalida-ostavili-bez-elektropandusa--bastrykin-zhdet-doklad-1130388865.html

В Саках инвалида оставили без электропандуса – Бастрыкин ждет доклад

В Саках инвалида оставили без электропандуса – Бастрыкин ждет доклад - РИА Новости Крым, 29.07.2023

В Саках инвалида оставили без электропандуса – Бастрыкин ждет доклад

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах, по которым крымские следователи отказались открывать уголовное дело по обращению... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T16:47

2023-07-29T16:47

2023-07-29T16:35

крымский следком

александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах, по которым крымские следователи отказались открывать уголовное дело по обращению женины-инвалида из города Саки, сообщает пресс-служба Следкома РФ.По данным пресс-службы, женщина – инвалид первой группы, ветеран труда и почетный донор СССР – ранее пожаловалась в Telegram-канал Центрального Аппарата СК.Жалобу инвалида Бастрыкин ранее поручил проверить, однако Крымские следователи по итогам проверки отказали женщине в возбуждении уголовного дела. Теперь Глава СК РФ требует доклад о причинах, послуживших основаниями для отказа, а также о проделанной работе по оказанию помощи заявительнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин поручил завести уголовное дело о стоках на пляже в ЩелкиноВ Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует докладВ Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов

саки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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