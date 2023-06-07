https://crimea.ria.ru/20230607/v-krymu-zemlyu-selyan-otdali-rodne-deputata---bastrykin-trebuet-doklad-1129234737.html

В Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует доклад

В Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 07.06.2023

В Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует доклад

Следком России взял на контроль проверку земельной жалобы жителей крымского села Желябовка, сообщает Информационный центр Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T12:25

2023-06-07T12:25

2023-06-07T12:25

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

общество

александр бастрыкин

новости крыма

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Следком России взял на контроль проверку земельной жалобы жителей крымского села Желябовка, сообщает Информационный центр Следственного комитета России. О ситуации стало известно от жильцов дома по улице Придорожной, которые прислали видеосообщение в аккаунт Следкома в соцсетях.Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли. По поручению главы СК России Александра Бастрыкина, крымские следователи проведут проверку и доложат о ее ходе и результатах в центральный следственный аппарат.Ранее Бастрыкин поручил проверить сообщения о земельных нарушениях в Ялте. Речь идет о непредоставлении положенных земельных участков многодетным ялтинским семьям. Читайте также на РИА Новости Крым:"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверыСледком разбирается с самовольной застройкой на территории ЯлтыБабушка в заложниках: в Крыму пенсионерку отрезали от внешнего мира

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2023

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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, общество, александр бастрыкин, новости крыма, закон и право