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В Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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В Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует доклад
В Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 07.06.2023
В Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует доклад
Следком России взял на контроль проверку земельной жалобы жителей крымского села Желябовка, сообщает Информационный центр Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T12:25
2023-06-07T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Следком России взял на контроль проверку земельной жалобы жителей крымского села Желябовка, сообщает Информационный центр Следственного комитета России. О ситуации стало известно от жильцов дома по улице Придорожной, которые прислали видеосообщение в аккаунт Следкома в соцсетях.Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли. По поручению главы СК России Александра Бастрыкина, крымские следователи проведут проверку и доложат о ее ходе и результатах в центральный следственный аппарат.Ранее Бастрыкин поручил проверить сообщения о земельных нарушениях в Ялте. Речь идет о непредоставлении положенных земельных участков многодетным ялтинским семьям. Читайте также на РИА Новости Крым:"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверыСледком разбирается с самовольной застройкой на территории ЯлтыБабушка в заложниках: в Крыму пенсионерку отрезали от внешнего мира
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, общество, александр бастрыкин, новости крыма, закон и право
В Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует доклад

Следком России проверит земельную жалобу жителей крымского села

12:25 07.06.2023
 
© РИА Новости КрымГерб Следственного комитета России
Герб Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Следком России взял на контроль проверку земельной жалобы жителей крымского села Желябовка, сообщает Информационный центр Следственного комитета России.
О ситуации стало известно от жильцов дома по улице Придорожной, которые прислали видеосообщение в аккаунт Следкома в соцсетях.
"Им была выделена земля для ведения личного подсобного хозяйства. Однако в последующем участок был изъят для последующего строительства на нем жилого дома для родственницы местного депутата", - сказано в сообщении.
Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли. По поручению главы СК России Александра Бастрыкина, крымские следователи проведут проверку и доложат о ее ходе и результатах в центральный следственный аппарат.
Ранее Бастрыкин поручил проверить сообщения о земельных нарушениях в Ялте. Речь идет о непредоставлении положенных земельных участков многодетным ялтинским семьям.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымОбществоАлександр БастрыкинНовости КрымаЗакон и право
 
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