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В Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов
В Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов
Председатель одного из товариществ собственников недвижимости в Евпатории пойдет под суд за демонтаж пандуса для инвалидов, обвинение выдвинуто по ч. 2 ст. 201... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T13:58
2022-08-23T13:58
2022-08-23T13:58
евпатория
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Председатель одного из товариществ собственников недвижимости в Евпатории пойдет под суд за демонтаж пандуса для инвалидов, обвинение выдвинуто по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По версии следствия, глава ТСН, в управлении которого находится многоквартирный жилой дом по проспекту Победы в Евпатории, демонтировал пандус в доме, где проживают инвалиды.Уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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евпатория, происшествия, прокуратура республики крым
В Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов
В Евпатории под суд пойдет глава ТСН за демонтаж пандуса в доме с двумя инвалидами
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Председатель одного из товариществ собственников недвижимости в Евпатории пойдет под суд за демонтаж пандуса для инвалидов, обвинение выдвинуто по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По версии следствия, глава ТСН, в управлении которого находится многоквартирный жилой дом по проспекту Победы в Евпатории, демонтировал пандус в доме, где проживают инвалиды.
"Обвиняемый, зная, что в доме проживают два инвалида, передвигающихся с помощью кресел-колясок, демонтировал пандус для спуска и подъема маломобильных граждан по лестничному маршруту. Вследствие чего жильцы дома были лишены возможности покинуть свою квартиру в течение 9 месяцев", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.