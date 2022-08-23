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В Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов

В Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов - РИА Новости Крым, 23.08.2022

В Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов

Председатель одного из товариществ собственников недвижимости в Евпатории пойдет под суд за демонтаж пандуса для инвалидов, обвинение выдвинуто по ч. 2 ст. 201... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T13:58

2022-08-23T13:58

2022-08-23T13:58

евпатория

происшествия

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Председатель одного из товариществ собственников недвижимости в Евпатории пойдет под суд за демонтаж пандуса для инвалидов, обвинение выдвинуто по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По версии следствия, глава ТСН, в управлении которого находится многоквартирный жилой дом по проспекту Победы в Евпатории, демонтировал пандус в доме, где проживают инвалиды.Уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

евпатория

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, происшествия, прокуратура республики крым