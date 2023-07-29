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Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон
Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон
К 11 часам субботы проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен, заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T11:20
2023-07-29T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. К 11 часам субботы проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен, заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.За прошедшую ночь движение по транспортному переходу перекрывалось трижды.В 23:34 28 июля движение транспорта было перекрыто, в 00:47 29 июля возобновлено.В 03:04 29 июля движение транспорта вновь было перекрыто, в 04:06 возобновлено.В 04:48 29 июля движение транспорта было перекрыто в третий раз за ночь, в 06:04 возобновлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер пятницыМинобороны ограничило движение судов в Керченском проливеСколько туристов отдохнули в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, кубань, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет очереди авто на досмотр

11:20 29.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. К 11 часам субботы проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен, заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
За прошедшую ночь движение по транспортному переходу перекрывалось трижды.
В 23:34 28 июля движение транспорта было перекрыто, в 00:47 29 июля возобновлено.
В 03:04 29 июля движение транспорта вновь было перекрыто, в 04:06 возобновлено.
В 04:48 29 июля движение транспорта было перекрыто в третий раз за ночь, в 06:04 возобновлено.
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КрымКрымский мостКубаньКерчьТаманьТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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