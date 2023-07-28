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Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер пятницы
Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер пятницы
К вечеру пятницы заторов на подъезде к досмотрвым пунктам на Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T20:11
2023-07-28T20:11
2023-07-28T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы заторов на подъезде к досмотрвым пунктам на Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливеНа Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые автоКрымский мост: оперативная информация о ситуации и очередях
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Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер пятницы
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет очереди авто на досмотр
20:11 28.07.2023 (обновлено: 20:14 28.07.2023)