https://crimea.ria.ru/20230728/situatsiya-na-podezde-k-krymskomu-mostu-dannye-na-vecher-pyatnitsy-1130373652.html

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер пятницы

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер пятницы

К вечеру пятницы заторов на подъезде к досмотрвым пунктам на Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T20:11

2023-07-28T20:11

2023-07-28T20:14

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы заторов на подъезде к досмотрвым пунктам на Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливеНа Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые автоКрымский мост: оперативная информация о ситуации и очередях

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тамань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, общество