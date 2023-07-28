Рейтинг@Mail.ru
На Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые авто - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230728/na-kerchenskoy-pereprave-ochered-stoyat-fury-avtobusy-i-legkovye-avto-1130355693.html
На Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые авто
На Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые авто - РИА Новости Крым, 28.07.2023
На Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые авто
Очередь на Керченской переправе в Крым насчитывает 157 транспортных средств, это фуры, автобусы и легковые машины. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T15:22
2023-07-28T15:22
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
новости крыма
керченский пролив
транспорт
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129907516_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_68f9c8f3454ad9ddb97726ca46456cb2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Очередь на Керченской переправе в Крым насчитывает 157 транспортных средств, это фуры, автобусы и легковые машины. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь переправлено 278 машин. В их числе - 256 грузовиков, а также 21 автобус и одна легковушка. Также перевезены паромами 1063 пассажира. Всего после старта морских перевозок через Керченский пролив перевезено более 20 тысяч пассажиров, около шести тысяч автомобилей и свыше 600 пассажирских автобусов.Как сообщалось, очередь образовалась и на подъезде к Крымскому мосту. По состоянию на 14 часов проезда со стороны Керчи ожидали 360 машин, за час количество ожидающих машин выросло почти вдвое. С таманской стороны затруднений проезда к пунктам досмотра нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановлено движение морского транспортаКрымские мост: оперативная информация о ситуации и очередяхНепогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья
https://crimea.ria.ru/20230728/krymskie-most-operativnaya-informatsiya-o-situatsii-i-ocheredyakh-1130354234.html
крым
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129907516_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_e5861689d146a52a3baf3c3a1ad91a2a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, керченский пролив, транспорт, краснодарский край
На Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые авто

Очередь на Керченской переправе в Крым насчитывает 157 транспортных средств

15:22 28.07.2023
 
© РосморречфлотРабота Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы
© Росморречфлот
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Очередь на Керченской переправе в Крым насчитывает 157 транспортных средств, это фуры, автобусы и легковые машины. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"По направлению к Керченской переправе на накопительных парковках в поселке Ильич находится 157 транспортных средств. Из них шесть легковых и пять автобусов, остальные – грузовые. Работают два волонтера", - говорится в Telegram-канале.
Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.
За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь переправлено 278 машин. В их числе - 256 грузовиков, а также 21 автобус и одна легковушка. Также перевезены паромами 1063 пассажира. Всего после старта морских перевозок через Керченский пролив перевезено более 20 тысяч пассажиров, около шести тысяч автомобилей и свыше 600 пассажирских автобусов.
Как сообщалось, очередь образовалась и на подъезде к Крымскому мосту. По состоянию на 14 часов проезда со стороны Керчи ожидали 360 машин, за час количество ожидающих машин выросло почти вдвое. С таманской стороны затруднений проезда к пунктам досмотра нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе остановлено движение морского транспорта
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях
Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
14:39
Крымский мост: оперативная информация о ситуации и очередях
 
Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКрымНовости КрымаКерченский проливТранспортКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны
17:18Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу
17:07В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей
16:48Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
16:28Удары нанесены по пунктам управления ВСУ
16:17Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчин
15:56Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк
15:46ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников
15:33Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации
15:22На Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые авто
15:13Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНР
14:47ВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье
14:39Крымский мост: оперативная информация о ситуации и очередях
14:32ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным Лиманом
14:21Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной
13:42Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеет
13:19Пугающая красота: Крым накрыла гроза с громом и молниями - ВИДЕО
13:03В РФ одобрен закон о запрете выезда за границу после повестки в военкомат
12:22Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевика
12:12В Ялте шторм: пляжи закрыты для купания
Лента новостейМолния