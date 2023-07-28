https://crimea.ria.ru/20230728/na-kerchenskoy-pereprave-ochered-stoyat-fury-avtobusy-i-legkovye-avto-1130355693.html

На Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые авто

На Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые авто - РИА Новости Крым, 28.07.2023

На Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые авто

Очередь на Керченской переправе в Крым насчитывает 157 транспортных средств, это фуры, автобусы и легковые машины. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T15:22

2023-07-28T15:22

2023-07-28T15:22

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

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керченский пролив

транспорт

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Очередь на Керченской переправе в Крым насчитывает 157 транспортных средств, это фуры, автобусы и легковые машины. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь переправлено 278 машин. В их числе - 256 грузовиков, а также 21 автобус и одна легковушка. Также перевезены паромами 1063 пассажира. Всего после старта морских перевозок через Керченский пролив перевезено более 20 тысяч пассажиров, около шести тысяч автомобилей и свыше 600 пассажирских автобусов.Как сообщалось, очередь образовалась и на подъезде к Крымскому мосту. По состоянию на 14 часов проезда со стороны Керчи ожидали 360 машин, за час количество ожидающих машин выросло почти вдвое. С таманской стороны затруднений проезда к пунктам досмотра нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановлено движение морского транспортаКрымские мост: оперативная информация о ситуации и очередяхНепогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья

https://crimea.ria.ru/20230728/krymskie-most-operativnaya-informatsiya-o-situatsii-i-ocheredyakh-1130354234.html

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керченский пролив

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, керченский пролив, транспорт, краснодарский край