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Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях
Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 360 машин, за час количество ожидающих машин выросло почти вдвое. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T14:39
2023-07-28T14:39
крымский мост
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новости крыма
керченский пролив
кубань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 360 машин, за час количество ожидающих машин выросло почти вдвое. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автомобилей по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницыКрымский мост закрыли для движения машинВ Севастополе остановлено движение морского транспорта
https://crimea.ria.ru/20230725/srok-vosstanovleniya-krymskogo-mosta-prodlen-1130292804.html
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крымский мост, крым, новости крыма, керченский пролив, кубань, транспорт
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях

На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь в 360 машин

14:39 28.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 360 машин, за час количество ожидающих машин выросло почти вдвое. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств, время ожидания до пункта досмотра более часа", - говорится в сообщении.
Движение автомобилей по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
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