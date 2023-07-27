https://crimea.ria.ru/20230727/krymskiy-most-zakryli-dlya-dvizheniya-mashin-1130325703.html
Крымский мост закрыли для движения машин
Крымский мост закрыли для движения машин - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Крымский мост закрыли для движения машин
Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта в четверг днем. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T11:45
2023-07-27T11:45
2023-07-27T12:19
крым
новости
новости крыма
крымский мост
тамань
транспорт
керчь
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:99:1754:1086_1920x0_80_0_0_808e951365a06e29e4998746b75abb02.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта в четверг днем. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По состоянию на 11 утра в очереди со стороны Керчи находились 380 транспортных средств, время ожидания превышало час.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Уже в 12:02 движение транспорта было возобновлено.По состоянию на 12:10 в очереди со стороны Тамани находится 39 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа..
крым
крымский мост
тамань
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_14427055fcb4200f5f2fc4b96bdf8343.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости, новости крыма, крымский мост, тамань, транспорт, керчь, логистика
Материал дополняется
Крымский мост закрыли для движения машин
Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта
11:45 27.07.2023 (обновлено: 12:19 27.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта в четверг днем. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
По состоянию на 11 утра в очереди со стороны Керчи находились 380 транспортных средств, время ожидания превышало час.
Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги
.
Уже в 12:02 движение транспорта было возобновлено.
По состоянию на 12:10 в очереди со стороны Тамани находится 39 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа..