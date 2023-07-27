https://crimea.ria.ru/20230727/krymskiy-most-zakryli-dlya-dvizheniya-mashin-1130325703.html

Крымский мост закрыли для движения машин

Крымский мост закрыли для движения машин - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Крымский мост закрыли для движения машин

Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта в четверг днем. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T11:45

2023-07-27T11:45

2023-07-27T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта в четверг днем. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По состоянию на 11 утра в очереди со стороны Керчи находились 380 транспортных средств, время ожидания превышало час.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Уже в 12:02 движение транспорта было возобновлено.По состоянию на 12:10 в очереди со стороны Тамани находится 39 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа..

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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