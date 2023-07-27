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Крымский мост закрыли для движения машин - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Крымский мост закрыли для движения машин
Крымский мост закрыли для движения машин - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Крымский мост закрыли для движения машин
Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта в четверг днем. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта в четверг днем. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По состоянию на 11 утра в очереди со стороны Керчи находились 380 транспортных средств, время ожидания превышало час.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Уже в 12:02 движение транспорта было возобновлено.По состоянию на 12:10 в очереди со стороны Тамани находится 39 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа..
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крым, новости, новости крыма, крымский мост, тамань, транспорт, керчь, логистика
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Крымский мост закрыли для движения машин

Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта

11:45 27.07.2023 (обновлено: 12:19 27.07.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта в четверг днем. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

По состоянию на 11 утра в очереди со стороны Керчи находились 380 транспортных средств, время ожидания превышало час.
Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Уже в 12:02 движение транспорта было возобновлено.
По состоянию на 12:10 в очереди со стороны Тамани находится 39 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа..
 
КрымНовостиНовости КрымаКрымский мостТаманьТранспортКерчьЛогистика
 
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