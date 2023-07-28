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Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
Автомобильных очередей на подъездах к Крымском мосту со стороны Тамани нет, со стороны Керчи стоят 70 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T08:38
2023-07-28T08:38
2023-07-28T08:39
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных очередей на подъездах к Крымском мосту со стороны Тамани нет, со стороны Керчи стоят 70 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма, транспорт
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 70 авто, со стороны Тамани заторов нет
08:38 28.07.2023 (обновлено: 08:39 28.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных очередей на подъездах к Крымском мосту со стороны Тамани нет, со стороны Керчи стоят 70 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 08:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди находится 70 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.