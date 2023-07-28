https://crimea.ria.ru/20230728/krymskiy-most-seychas-situatsiya-na-utro-pyatnitsy-1130345342.html

Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы

Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы

Автомобильных очередей на подъездах к Крымском мосту со стороны Тамани нет, со стороны Керчи стоят 70 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T08:38

2023-07-28T08:38

2023-07-28T08:39

крымский мост

керчь

керченский пролив

крым

новости крыма

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_7047ae1d2b0fd672fd53422948d1cf00.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных очередей на подъездах к Крымском мосту со стороны Тамани нет, со стороны Керчи стоят 70 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.

крымский мост

керчь

керченский пролив

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма, транспорт