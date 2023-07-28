https://crimea.ria.ru/20230728/voennye-provedut-nochnye-strelby-v-sevastopole-1130375627.html

Военные проведут ночные стрельбы в Севастополе

Военные проведут ночные стрельбы в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Военные проведут ночные стрельбы в Севастополе

Военные проведут учения на одном из полигонов Севастополя с ночными стрельбами. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T21:36

2023-07-28T21:36

2023-07-28T21:36

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

учения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Военные проведут учения на одном из полигонов Севастополя с ночными стрельбами. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе и Крыму тренировки военнослужащих и силовиков проходят практически ежедневно. Главы городов и районов своевременно предупреждают гостей и местное население.В пятницу плановые учения силовых структур проходили и в Армянске. Накануне учения военных прошли и в Евпатории. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюПушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причаловГромкие хлопки в Евпатории – названа причина

севастополь

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2023

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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма