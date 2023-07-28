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Военные проведут ночные стрельбы в Севастополе
Военные проведут ночные стрельбы в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Военные проведут ночные стрельбы в Севастополе
Военные проведут учения на одном из полигонов Севастополя с ночными стрельбами. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T21:36
2023-07-28T21:36
2023-07-28T21:36
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
учения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Военные проведут учения на одном из полигонов Севастополя с ночными стрельбами. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе и Крыму тренировки военнослужащих и силовиков проходят практически ежедневно. Главы городов и районов своевременно предупреждают гостей и местное население.В пятницу плановые учения силовых структур проходили и в Армянске. Накануне учения военных прошли и в Евпатории. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюПушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причаловГромкие хлопки в Евпатории – названа причина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма
Военные проведут ночные стрельбы в Севастополе
Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о ночных стрельбах военных в рамках учений