https://crimea.ria.ru/20230727/vsu-uvelichili-chislo-bespilotnykh-atak-na-belgorodchinu-1130330054.html
ВСУ увеличили число беспилотных атак на Белгородчину
ВСУ увеличили число беспилотных атак на Белгородчину - РИА Новости Крым, 27.07.2023
ВСУ увеличили число беспилотных атак на Белгородчину
Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись беспилотным атакам за минувшие сутки, также зафиксированы обстрелы сел, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T14:52
2023-07-27T14:52
2023-07-27T14:52
новости
белгородская область
вячеслав гладков
сво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/14/1124235234_0:87:3220:1898_1920x0_80_0_0_6a3d22d5a5692307b21d50add7931f3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись беспилотным атакам за минувшие сутки, также зафиксированы обстрелы сел, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.В Белгородском районе зафиксирован один прилет и один сброс взрывчатки с беспилотника, в Борисовском районе и Валуйском округе с дронов также сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас. В Краснояружском районе дрон противника удалось сбить, взрывное устройство на нем сдетонировало отдельно, в поселке Задорожный — шесть прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет, уточнил глава региона.ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные регионы России. Так, 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по БелгородчинеАртиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской областиСмертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/14/1124235234_288:0:2933:1984_1920x0_80_0_0_9d6af93924bf6088041f7601b43e8a4f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, белгородская область, вячеслав гладков, сво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ увеличили число беспилотных атак на Белгородчину
Гладков: ВСУ увеличили число беспилотных атак на Белгородскую область