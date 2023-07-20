https://crimea.ria.ru/20230720/artilleriya-i-drony-vsu-snova-byut-po-belgorodskoy-oblasti-1130188772.html

Артиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской области

Артиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Артиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской области

ВСУ снова усилили обстрелы Белгородской области, за минувшие сутки зафиксировано 77 прилетов по мирным населенным пунктам, а также несколько беспилотных атак,... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T12:35

2023-07-20T12:35

2023-07-20T12:35

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. ВСУ снова усилили обстрелы Белгородской области, за минувшие сутки зафиксировано 77 прилетов по мирным населенным пунктам, а также несколько беспилотных атак, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.В Белгородском районе 12 артиллерийских прилетов и сброс двух гранат с БПЛА, в Борисовском районе - 3 прилета, в Валуйском городском округе системой ПВО сбит беспилотник, по Волоконовскому району противник выпустил 29 минометных снарядов. В Грайворонском округе под минометный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка – зафиксировано 8 прилетов. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.По окаринам сел Краснояружского района выпущено 11 артиллерийских снарядов и 5 гранатометных. В результате обстрела нарушено энергоснабжение в поповке. Аварийные службы продолжают восстановительные работы."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – 4. В селе Середа с БПЛА сброшено три взрывных устройства. В городе Шебекино сбит один беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.Сутками ранее украинские войска выпустили больше 80 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов по 16 населенным пунктам Белгородской области, а также атаковали мирные села дронами-камикадзе. Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской областиВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины

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белгородская область

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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия