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Артиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Артиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской области
Артиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Артиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской области
ВСУ снова усилили обстрелы Белгородской области, за минувшие сутки зафиксировано 77 прилетов по мирным населенным пунктам, а также несколько беспилотных атак,... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T12:35
2023-07-20T12:35
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. ВСУ снова усилили обстрелы Белгородской области, за минувшие сутки зафиксировано 77 прилетов по мирным населенным пунктам, а также несколько беспилотных атак, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.В Белгородском районе 12 артиллерийских прилетов и сброс двух гранат с БПЛА, в Борисовском районе - 3 прилета, в Валуйском городском округе системой ПВО сбит беспилотник, по Волоконовскому району противник выпустил 29 минометных снарядов. В Грайворонском округе под минометный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка – зафиксировано 8 прилетов. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.По окаринам сел Краснояружского района выпущено 11 артиллерийских снарядов и 5 гранатометных. В результате обстрела нарушено энергоснабжение в поповке. Аварийные службы продолжают восстановительные работы."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – 4. В селе Середа с БПЛА сброшено три взрывных устройства. В городе Шебекино сбит один беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.Сутками ранее украинские войска выпустили больше 80 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов по 16 населенным пунктам Белгородской области, а также атаковали мирные села дронами-камикадзе. Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской областиВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230718/pyatero-mirnykh-zhiteley-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodskoy-oblasti-1130141661.html
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Артиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской области

Гладков: за сутки ВСУ выпустили 77 снарядов по мирной Белгородчине

12:35 20.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ с минами в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ с минами в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. ВСУ снова усилили обстрелы Белгородской области, за минувшие сутки зафиксировано 77 прилетов по мирным населенным пунктам, а также несколько беспилотных атак, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгородском районе 12 артиллерийских прилетов и сброс двух гранат с БПЛА, в Борисовском районе - 3 прилета, в Валуйском городском округе системой ПВО сбит беспилотник, по Волоконовскому району противник выпустил 29 минометных снарядов. В Грайворонском округе под минометный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка – зафиксировано 8 прилетов. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
По окаринам сел Краснояружского района выпущено 11 артиллерийских снарядов и 5 гранатометных. В результате обстрела нарушено энергоснабжение в поповке. Аварийные службы продолжают восстановительные работы.
Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – 4. В селе Середа с БПЛА сброшено три взрывных устройства. В городе Шебекино сбит один беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.
Сутками ранее украинские войска выпустили больше 80 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов по 16 населенным пунктам Белгородской области, а также атаковали мирные села дронами-камикадзе.
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