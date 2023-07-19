https://crimea.ria.ru/20230719/drony-kamikadze-i-prilety-novye-udary-vsu-po-belgorodchine-1130165283.html

Дроны-камикадзе и прилеты: новые удары ВСУ по Белгородчине

Дроны-камикадзе и прилеты: новые удары ВСУ по Белгородчине - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Дроны-камикадзе и прилеты: новые удары ВСУ по Белгородчине

Украинские войска за минувшие сутки выпустили больше 80 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов по 16 населенным пунктам Белгородской области, а также... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T12:29

2023-07-19T12:29

2023-07-19T12:29

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили больше 80 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов по 16 населенным пунктам Белгородской области, а также атаковали мирные села дронами-камикадзе. Есть раненые и разрушения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Под вражеский огонь попали села Нехотеевка, Журавлевка и Наумовка в Белгородском районе, село Богун-Городок и хутора Лозовая Рудка и Климовое в Борисовском районе, села Кукуевка, Новопетровка, Вериговка и хутор Бабка в Валуйском городском округе, село Дроновка в Грайворонском городском округе, село Поповка в Краснояружском районе, а также села Шамино и Терезовка, поселок Ленинский и хутор Марьино в Шебекинском городском округе.При атаках украинские боевики использовали артиллерию, минометы, гранатометы и ударные беспилотники. В частности, противник сбросил с дрона одно взрывное устройство неустановленного образца в Вериговке и атаковал дроном-камикадзе Дроновку.Под массированный артобстрел попали Журавлевка (15 прилетов), хутор Бабка (13 прилетов), а также село Шамино (8 прилетов), где пять человек получили осколочные ранения, все доставлены в больницу.В результате обстрелов были повреждены несколько частных домов, хозпостройки и линия электропередачи, которая на данный час уже восстановлена. Также произошел пожар на поле с пшеницей, его причины устанавливаются, сообщил Гладков.Накануне глава региона заявил, что боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской областиБоевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиСмертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости