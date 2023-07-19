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Дроны-камикадзе и прилеты: новые удары ВСУ по Белгородчине
Дроны-камикадзе и прилеты: новые удары ВСУ по Белгородчине - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Дроны-камикадзе и прилеты: новые удары ВСУ по Белгородчине
Украинские войска за минувшие сутки выпустили больше 80 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов по 16 населенным пунктам Белгородской области, а также... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T12:29
2023-07-19T12:29
2023-07-19T12:29
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили больше 80 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов по 16 населенным пунктам Белгородской области, а также атаковали мирные села дронами-камикадзе. Есть раненые и разрушения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Под вражеский огонь попали села Нехотеевка, Журавлевка и Наумовка в Белгородском районе, село Богун-Городок и хутора Лозовая Рудка и Климовое в Борисовском районе, села Кукуевка, Новопетровка, Вериговка и хутор Бабка в Валуйском городском округе, село Дроновка в Грайворонском городском округе, село Поповка в Краснояружском районе, а также села Шамино и Терезовка, поселок Ленинский и хутор Марьино в Шебекинском городском округе.При атаках украинские боевики использовали артиллерию, минометы, гранатометы и ударные беспилотники. В частности, противник сбросил с дрона одно взрывное устройство неустановленного образца в Вериговке и атаковал дроном-камикадзе Дроновку.Под массированный артобстрел попали Журавлевка (15 прилетов), хутор Бабка (13 прилетов), а также село Шамино (8 прилетов), где пять человек получили осколочные ранения, все доставлены в больницу.В результате обстрелов были повреждены несколько частных домов, хозпостройки и линия электропередачи, которая на данный час уже восстановлена. Также произошел пожар на поле с пшеницей, его причины устанавливаются, сообщил Гладков.Накануне глава региона заявил, что боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской областиБоевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиСмертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
Дроны-камикадзе и прилеты: новые удары ВСУ по Белгородчине
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 80 снарядов по 16 населенным пунктам Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили больше 80 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов по 16 населенным пунктам Белгородской области, а также атаковали мирные села дронами-камикадзе. Есть раненые и разрушения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Под вражеский огонь попали села Нехотеевка, Журавлевка и Наумовка в Белгородском районе, село Богун-Городок и хутора Лозовая Рудка и Климовое в Борисовском районе, села Кукуевка, Новопетровка, Вериговка и хутор Бабка в Валуйском городском округе, село Дроновка в Грайворонском городском округе, село Поповка в Краснояружском районе, а также села Шамино и Терезовка, поселок Ленинский и хутор Марьино в Шебекинском городском округе.
При атаках украинские боевики использовали артиллерию, минометы, гранатометы и ударные беспилотники. В частности, противник сбросил с дрона одно взрывное устройство неустановленного образца в Вериговке и атаковал дроном-камикадзе Дроновку.
Под массированный артобстрел попали Журавлевка (15 прилетов), хутор Бабка (13 прилетов), а также село Шамино (8 прилетов), где пять человек получили осколочные ранения
, все доставлены в больницу.
"Врачи оказывают всю необходимую помощь. Одного из пострадавших с легким ранением бедра отправили домой на амбулаторное лечение", – уточнил Гладков в своем Telegram-канале.
В результате обстрелов были повреждены несколько частных домов, хозпостройки и линия электропередачи, которая на данный час уже восстановлена. Также произошел пожар на поле с пшеницей, его причины устанавливаются, сообщил Гладков.
Накануне глава региона заявил, что боевики ВСУ усилили обстрелы
Белгородской области.
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