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Крымский мост сейчас: ситуация на утро четверга - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Крымский мост сейчас: ситуация на утро четверга
Крымский мост сейчас: ситуация на утро четверга - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Крымский мост сейчас: ситуация на утро четверга
Автомобильных очередей на подъездах к Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных очередей на подъездах к Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди находится 37 транспортных средств.Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Как сообщал вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Позже срок восстановления транспортного перехода через Керченский пролив был продлён до 31 декабря 2023 года. На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым: Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановкаКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов" Срок восстановления Крымского моста продлен
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, новости, кубань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: ситуация на утро четверга

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 37 авто, со стороны Тамани заторов нет

08:09 27.07.2023 (обновлено: 08:12 27.07.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных очередей на подъездах к Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме в обе стороны", – говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди находится 37 транспортных средств.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
Как сообщал вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
Позже срок восстановления транспортного перехода через Керченский пролив был продлён до 31 декабря 2023 года.
На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
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